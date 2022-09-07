Batan teknedeki kaçakları yük gemisi kurtardı, bir çocuk öldü

Akdeniz’deki Girit Adası açıklarında bu sabaha karşı batan göçmen teknesindeki göçmenleri bölgede hareket halinde olan kuru yük gemisi kurtardı. Fırtına nedeni ile batan teknede denize düşen göçmenler arasında bulunan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Libnan'dan İtalya'ya giderken Akdeniz'deki Girit Adası'nın 12 mil açığında fırtınaya yakalanan ve bu sabaha karşı batan göçmen teknesindeki 23 çocuk ve 10 kadın ile birlikte toplam 62 göçmen bölgede tesadüfen geçmekte olan Antigua Barbuda bayraklı BBC Pearl isimli kuru yük gemisinin personeli tarafından kurtarıldı. Bölgeye çok sayıda İtalyan, Yunanistan ve Frontex ekibi yönlendirildi.

4 YAŞINDAKİ SURİYELİ KIZ ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Kurtarılan göçmenler Girit Adası'nda Phaistos kentine getirilerek spor salonuna yerleştirildi. Göçmenler arasında bulunan ve deniz kuvvetlerine ait bot ile Hanya Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu yaşamını yitirdi. Göçmenler arasında bulunan hamile bir kadın ile yaralı iki erkeğin Moira Sağlık Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.

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