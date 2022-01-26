Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan Teknik Destek Programı başvuru alınıyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2022 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun teknik destek başvurularının kendisine sunulması amacıyla 26 Ocak 2022 tarihi itibariyle ilana çıktı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye ve Başvuru Rehberi ve Ekleri'nin tamamına www.baka.gov.tr, www.ka.gov.tr ve www.sanayi.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

2022 yılı boyunca devam edecek Teknik Destek Programında başvurular ikişer aylık dönemlerin sonuna kadar alınabilecek.

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