Abone Ol

Battaniye içinde kadın cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı halde kadın cesedi bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Battaniye içinde kadın cesedi bulundu

Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak’ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​ Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.​​​​​​​ AA

Bir vahşet de Gaziantep'te yaşandı! Küçük kızın cesedi derin dondurucudan çıktı İlginizi Çekebilir Bir vahşet de Gaziantep'te yaşandı! Küçük kızın cesedi derin dondurucudan çıktı Kadın cinayeti davasında baba isyan etti: Adamı tosun gibi beslemişler İlginizi Çekebilir Kadın cinayeti davasında baba isyan etti: Adamı tosun gibi beslemişler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster