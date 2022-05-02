Bayram hazırlığı yapıyorlardı, ölümden döndüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram tatili için memleketine gitmeye hazırlanan işçiler konteynerlerin yanması sonucu ölümden döndü. İşçiler büyük şok ve korku yaşadı. Ormana sıçrayan yangın büyümeden önlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçilerin konakladığı 4 konteynerde bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce işçiler sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

BAYRAM İÇİN MEMLEKETLERİNE GİDECEKLERDİ

Bayram için işçilerin yarısı dün memleketlerine giderken bugün de bir bölümü memleketlerine gitmek için bayram hazırlığı yapmış bavullarını hazırlamışlardı. Yangının çıkması ve ardından ormanlık alana sıçraması üzerine büyük şok yaşayan işçilerden bazılarının bavullarının üzerine oturarak büyük şok yaşadıkları görüldü.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ormana sıçrayan yangın büyümeden önlendi. 4 konteyner ise tamamen yandı. Eşyalarının önemli bölümünün yandığını belirten Ahmet Kazmaz “Memleketi gidecektik, hazırlıklarımızı yaptık, birden yandaki konteynerden alevler yükseldi, arkadaşlarımızın çoğu yoktu, biz de bir iki kişi müdahale ettik ama söndüremedik, en büyük tesellimiz canımıza bir şey olmaması” dedi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınan ve civardaki sitelerde yaşayan tatilcilere de korku yaşatan yangın bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.