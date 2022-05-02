Bayram mesajları resimli, dualı, duygusal ve anlamlı… En güzel bayram mesajları, sözleri

Bayram herkes için sevinç yaratır, küslerin ve özleyenleri kavuşmasını sağlar. Geçtiğimiz iki yılı ayrı geçtiğimiz Ramazan bayramı bu yıl doyasıya yaşanıyor. Yine de yanında olamayacağımız sevdiklerimiz için bayram mesajları en önemli yardımcımız oluyor. En güzel, en anlamlı, resimli, arkadaşlara ve sevgiliye özel, dualı bayram mesajları araştırılıyor. İşte 2022 Ramazan Bayramına özel en güzel ve en farklı resimli bayram mesajları…

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Bayram başladı, müminler birlik ve beraberlik duygularıyla birleşerek ve sevgiyle bütünleşerek onları arayacak ya da bayram mesajı gönderecek. Bayramlar geleneğimizi ayakta tutan, dargınları barıştıran ve sevgiyi pekiştiren özel günlerdir. Ramazan bayramı mesajları bu sene de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. ”Ramazan Bayramınız mübarek olsun”, ”iyi bayramlar” dilekleri için en güzel bayram mesajları haberimizde yer alıyor.

BAYRAM MESAJLARI

“Sağlıklı günler yakın inancını kaybetme. Bayram sevincini yaşamak için engellere takılma. Ramazan Bayramın kutlu olsun…”

“Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın” İyi bayramlar…

“Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere… En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim”

“Ne şanslıymışımız dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun… İyi bayramlar”

“Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Ramazan Bayramın mübarek olsun”

“Kainatı yaratan Allah, affetmeye hazır günahlarımızı, sen aç ellerini göğe doğru; güzel bir bayram dile.. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı nice bayramlar görelim hep beraber”

“Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar…”

“Evinizden sağlık, gönlünüzden sevgi ve iyi niyet eksik olmasın. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…”

“Günahların af olduğu, küslerin barıştığı, açların doyduğu, ihtiyacı olanın sesinin duyulduğu bir bayram olması dileğiyle. İyi bayramlar…”

“Bayramlar kavuşma günüdür, bu bayramda sevdiklerimizin yanında olamasak da güzel günlerde yeniden kavuşma ümidiyle. Bayramınız kutlu olsun…”

“Hayatı bayram tadında yaşayacağımız günlere en kısa sürede ulaşmanızı diliyorum ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum…”

“Neşeli bir gelecek uzak değil. Yeter ki biz kalbimizi iyiliğe açalım. Bayram sevincinizin daim olmasını dilerim. İyi bayramlar…”

“Allah'ın adını anarak, kalbimizde onu yaşatarak ve ona inanarak bir bayrama daha eriştik. Bu bayramda Allah'ın da bizi duyup günahlarımızı affetmesi dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun…”

“Tüm sıkıntıların hayatımızdan kum gibi akıp gitmesi dileğiyle. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum…”

“Günler geçer, dertler biter tüm sıkıntılar unutulur sevinçler daim kalır. Bu bayramda daim kalacak sevinçler yaşamanız dileğiyle…”

“Dostluklarınız deniz gibi sonsuz, işleriniz güneş kadar parlak, huzurunuz bol, sağlığınız yerinde olsun. Ramazan Bayramınız hayırlı olsun…”

“Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları af olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun… ”

“Ey dost! Bedenen ayrı olsak da bil ki aklımdasın, adını dualarımdan eksik etmem. Sevdiklerinle ve ailenle mutlu bir bayram dilerim…”

“Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar”

“Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…”

“Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun…”

BAYRAM KUTLAMA MESAJI

– Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

– Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar, Ramazan Bayramınız mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

– Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

– Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

– Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

EN ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

Ramazan Bayramı kalpleri birleştiren, insanların birbirini hatırladığı çok özel bir gündür. Bu özel günde bayram mesajınızın anlam dolu olmasını istiyorsanız sizin için seçtiğimiz en anlamlı mesajları okumanızı tavsiye ederiz.

– Bu bayram belki birbirimizden uzağız ama gönüllerimiz daima bir kalacak. Daha mutlu bayramlarda bir arada olmak ümidiyle… Bayramınız Mübarek Olsun

– Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Ramazan Bayramınızı kutlarım.

– Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

ESPRİLİ, GÜLDÜREN BAYRAM MESAJLARI

– Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

– Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

– Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi… İyi bayramlar

DOST VE ARKADAŞLARA ÖZEL BAYRAM MESAJLARI

Bayramı ayrı geçirdiğimiz arkadaşlarımızı onlara özel göndereceğimiz mesajlarla hatırlıyoruz. İşte arkadaşlarınıza ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en özel bayram mesajları…

– Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

– Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

– Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

DUALI BAYRAM MESAJLARI

Bayram mesajı atarken sevdikleriniz için dua etmek istiyorsanız. Güzel dileklerinizi dualı olarak da mesaj atabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz dualı bayram mesajları…

– Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun…

– Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

– Bizi yaratan ALLAH'a şükürler Olsun, bütün Müslümanlara hayırlı olsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

– Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!