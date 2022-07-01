Bayram tatili ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

Bayram tatili, başka şehirlerdeki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler ve tatil planları yapanlar tarafından araştırılıyor. Kurban bayramının ilk iki günü hafta sonu, son iki günü ise hafta içi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram tatili 17 Temmuz'da sona erecek.

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Bayram tatiline geri sayım başladı. Bayramı hem tatil hem ziyaret olarak değerlendirmek isteyenler hazırlıklara başladı. Bayram tatili içerisinde Kurban Bayramı yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de yer alıyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz’da başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı