BBP’li belediyenin suyu kesildi, ortalık karıştı

Afyonkarahisar’ın termal su kaynakları ile ünlü Gazlıgöl beldesinde sıcak su dağıtım işini gerçekleştiren, hissesinin yarısından fazlasının İl Özel İdaresi’ne ait olan, AFGAZJET şirketi, borcunu ödemeyen ve su kullanım sayacı taktırmayan BBP’li Gazlıgöl Belediyesi’nin termal suyunu kesti. Belediye ise bunun üzerine şirketin dağıtım suyu borusunun üstünü iş makinesi ile kapatmaya çalıştı.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'ın termal su kaynakları ile ünlü Gazlıgöl beldesinde sıcak su dağıtım işini gerçekleştiren, hissesinin yarısından fazlasının İl Özel İdaresi'ne ait olan, AFGAZJET şirketi, borcunu ödemeyip ayrıca su kullanım sayacı taktırmayan Gazlıgöl Belediyesi'nin termal suyunu kesti.

MÜHÜRLER SÖKÜLMÜŞ

AFGAZJET A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gazlıgöl Belediyesi'ne geriye dönük borçların ödenmesi ve abonelikle birlikte sayaç takılması konusunda defalarca yazılı ihtarda bulunulduğu ancak belediyenin ihtarlara olumlu yanıt vermediği belirtildi. İhtarlara uyulmaması üzerine 12 Aralık'ta jandarma ekiplerinin takibiyle AFGAZJET A.Ş. tarafından sular kesilip vanaların mühürleme işlemleri yapıldığı ancak o gece ve ertesi sabah AFGAZJET A.Ş. teknik ekibi tarafından yapılan kontrollerde mühür fekki işleminin yapıldığı görüldüğü kaydedildi.

“BELEDİYE BAŞKANI İŞ MAKİNESİNİN ÖNÜNÜ KESTİ”

Açıklamada, 24 Aralık Cumartesi günü ise belediyenin söz konusu villa ve otellere giden jeotermal su hattı borusunun kazılıp kapatılması için kazı alanına ulaşan ekiplerin BBP'li Gazlıgöl Belediye Başkanı Mehmet Kırkpınar'ın bir araçla kazı işlemi yapacak olan iş makinesinin önünü kestiğini ve belediye personelinin AFGAZJET A.Ş. teknik müdürünü tehdit ettiği ileri sürüldü.

“1 MİLYON 650 BİN TL ALACAĞIMIZ VAR”

Yaşananların ardından BBP'li Gazlıgöl Belde Belediye Başkanı Mehmet Kırkpınar, Afyonkarahisar'da yayın yapan Afyon Postası'na açıklamalarda bulundu. Başkan Kırkpınar, kendisinden önceki dönemde belediye başkanı olan Selahattin Keskin döneminde belediyeye ait kuyu, depo gibi tesisin AFGAZJET'e devir edildiğini, bu devir sonucunda şirketin Gazlıgöl Belediyesi'ne her ay 25 bin TL'lik ödeme yapacağını ancak bu ödemelerin yapılmadığını söyleyerek şu anda 1 Milyon 650 Bin TL'lik alacakları olduğunu AFGAZJET'in bu borcu ödemediğini öne sürdü. Başkan Kırkpınar bu alacakları ile ilgili icra takibi başlattıklarını kaydetti.

“GECE YARISI 3-5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLU AİLELERİ OTELDEN DIŞARI ATTILAR”

AFJET Genel Müdürü İsmail Kara'nın mahkeme kararını çiğnediğini söyleyen Kırkpınar, hukukun hiçe sayıldığını dile getirdi. Önceki gece yarısı otelde kalan müşterilerin dışarı atıldığını söyleyen Başkan Kırkpınar, 3-5 yaşında olan çocukların mağdur olduğunu söyledi.

“İSMAİL KARA VALİYİ BİLE TAKMIYOR”

AFJET Genel Müdürü İsmail Kara'yı bu konuyla ilgili suçlayan Kırkpınar, “İsmail Kara Bey, buradaki tesislerine geliyor ve Gazlıgöl'ün suyu kapanacak diyor. Ne valiyi takıyor ne başkasını. Ne olursa olsun neya mal olursa olsun bu su kapanacak diyor. Böyle adaletsizlik olmaz. Bu kişi resmen Gazlıgöl'ü yok edeceğim diyor” şeklinde konuştu.

“MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR NEYSE O OLACAK”

Neden sayaç takmıyorsunuz sorusuna da yanıt veren Kırkpınar, “Ben konuyu mahkemeye taşıdım, artık mahkemenin verdiği karara saygılıyız” dedi.