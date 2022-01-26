Beach club için ağaçları kestiler

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme’nin dünyaca ünlü Altınkum Plajı ihalesiz olarak bir maden şirketine kiralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Doğal SİT Alanı’nda büfe izni verdiği şirket, sözleşme alanının dışına çıktığı geniş bir arazide beach club yapmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda koruma altındaki asırlık ardıç ağaçları kesildi, iş makineleri ile kumsal tahrip edildi.

Gökmen ULU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Çeşme'nin Çiftlik Altınkum Mahallesi Çavuşkuyu mevkiindeki Mal Müdürlüğü'ne ait 973, 974 ve 976 numaralı adalar içinde kalan, toplam büyüklüğü 1408 metrekarelik dört parseli kiraladı. Kıyı kısmı Birinci Derece Doğal SİT Alanı, arka kısmı ise İkinci Derece Doğal SİT Alanı kapsamında bulunan, asırlık ardıç ağaçlarıyla bezeli arazi ihale yapılmadan Yeşilköylü Atık Yönetimi Madencilik Limited Şirketi'nin kullanımına verildi.

Üç yıllık düzenlenen kiralama sözleşmesi ile şirkete 6 metrekarelik alanda büfe kurabilme izni tanındı.

BELEDİYE: “KORUMA ALTINDAKİ AĞAÇLAR KESİLDİ”

Maden şirketi sahipleri, arazide beach club yapımı için inşaat faaliyetine başladı. Şirket,

sözleşme hükümlerinin dışına çıkarak, plajı da kapsayan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çalışma başlattı. Geniş bir alanda temel kazısı yapıldığı görüldü. Şirketin ilk etapta koruma altındaki ardıç ağaçlarını kestiği iddia edildi.

Çeşme Çevre Platformu temsilcilerinin ihbarı üzerine zabıta ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek durum tespitinde bulundu. Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tutanağında, çok sayıda ardıç ağacının kesildiği kaydedildi. Ayrıca, koruma altındaki ardıç ağaçlarının iş makineleri ile katledilmesinden sonra zemin tıraşlama çalışması başlatıldığı ve endemik bitki türlerinin de yok edildiği öne sürüldü. İş makinelerinin kumsalı da tahrip ettiği objektiflere yansıdı.

“HALKIN SAHİLİNE GİRİŞ İÇİN 300 LİRA ALIYORLAR”

Çevreciler, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak,

doğa katliamı ve kaçak yapılaşma iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Çeşme Çevre Platformu Başkanı Dr. Ahmet Güler,

“Vahşi beton müteahhitleri son dönemde Çeşme'nin bakir kalan son yerlerine gözlerini diktiler. Hukuk tanımadan Hazine arazilerini, SİT alanlarını, koyları işgal ederek Çeşme'yi de

bir beton kenti haline getirmeye çalışıyorlar. Dünyanın en güzel sahillerinden birisi olan Altınkum da bu tür işgalcilerin hedefi halinde. Önce ‘6 metrekarelik büfe yapacağız' diyorlar, arkasından 24 saat yüksek sesli müzik yayını ile gürültü kirliliği yaparak çevreye rahatsızlık veren kulüpler ortaya çıkıyor.

Anayasaya göre halka ait olan sahile halkın girmesini engelliyorlar. Denize her girenden 200 – 300 TL para alıyorlar” dedi. Çevre Platformu temsilcileri ile birlikte olay yerine giden Ahmet Güler, “Bu tür Beach kulüpler bu güzelim tatil bölgelerine rantçı haydutları çekiyor. İstila kamu güvenliğini de bozuluyor. Çeşme'yi bu tür kanunsuz doğa tahribatları ve işletmelerden korumak için halkı, siyasetçileri, kamu kurumu yetkililerini göreve çağırıyoruz. Hukuk çerçevesi içinde gerekli mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI:” SÖZLEŞME DIŞINA ÇIKILDI. TAKİPTEYİZ.”

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran,

“Doğal SİT alanı olan bölgede ardıç ağaçlarının kesilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz 14 Ocak 2022 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde gerekli işlemlerin yaparak tutanak tuttu. Şirket, kıyı kenar çizgisi önünde olduğu için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu alanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 metrekarelik büfe yapmak üzere kiraladı. Ancak sözleşme dışına çıkılarak, doğal zemin bozulmuş ve asırlık ardıç ağaçları kesilmiştir. Kıyı kenar önünde olduğu için sözleşmeye aykırı faaliyetler yapılması gerekçesiyle gerekli işlemleri yaparak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdik. Koruma altında olan ardıç ağaçları ile ilgili de gerekli şikayetlerimizi yapıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

İŞLETMECİ: “HALKA TUVALET HEDİYE EDECEĞİZ”

Hasan Surözü'ne ait maden şirketinin ortağı olan ve turizmci olduğunu belirten Erkan Uslu ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, kiraladıkları alanda beach club yapımına başladıklarını

doğruladı.

Çevrecilere tepki gösteren Uslu, “İtiraz eden vatandaşların sıkıntıları, ‘Biz nereden

denize gireceğiz, bizden para alacak mısınız' şeklinde.

Bunlar için ücretli olan beach club'ın yan tarafına bir halk plajı yapıyoruz. Bu halk plajına duş ve tuvalet yapıyoruz. Halk plajı ve tuvaleti halka hediye edeceğiz. Rahat rahat girsinler, etsinler. Yapacağımız zaten üç tane tuvalet. Daha önceden yollara yapıyorlardı tuvaletlerini” dedi.

İŞLETMECİ: AĞAÇ KESMEDİK

Beach club işletmecisi Erkan Uslu, ağaç kestikleri iddiasını ise reddetti. Uslu, “Burası yaklaşık

beş yıl öncesine kadar beach club olarak işletilmiş zaten.

Daha sonra otopark olarak kullanılmış. Söz konusu alanda ağaç yoktu. Oradaki demirler kanalizasyon için getirildi. Beton dökmeyeceğiz. 6 metrekarelik büfe dışında bir yapılaşma gerçekleştirmeyeceğiz” diye konuştu. Uslu, “Ben açık sözlü ve centilmen birisiyim. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Devlet yönetiminin verdiği izinler sonucundaki haklarımı kullanıyorum.

Çevreciler ile kibar bir diyalog kurdum, onlar da bu yaklaşımımdan memnun olduklarını söylediler. Hatta çevrecilerin alandaki toplu fotoğrafını da ben çektim” dedi.

İlginizi Çekebilir Yine çevreciler kazandı, Göcek Yat Limanı Projesi iptal edildi

İlginizi Çekebilir Çevrecileri isyan ettiren görüntü: Katliama birisi dur desin