BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi olacak

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı günü ve 7 Eylül Çarşamba günü 21 ilçede 10 saate kadar elektrik kesintisi yaşanacak.

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 6 Eylül Salı günü ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul’un 21 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. BEDAŞ’tan yapılan açıklamada kesintilerin 2 ile 10 saat kadar sürebileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Avcılar, Bağcılar, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmapaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi şu saatlerde yaşanacak;

AVCILAR

AVCILAR: MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

AVCILAR: ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 4. sk bölgelerinde 06/09/2022 13:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR

BAĞCILAR: MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/09/2022 00:00:00 – 06/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1471., 1488., 1502., 1503., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1277., 1334., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 06/09/2022 03:00:00 – 06/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah ., 2592.SK. 2593.SK, 2594.SK, 2595.SK, 2596.SK, 2597.SK, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-MAHMUTBEY mah., 2592.SK, 2593.SK, 2594.SK, 2595.SK, 2596.SK, 2597.SK, KARAOĞLANOĞLU, bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 – 06/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR: MERKEZ-BARBAROS mah 210., 214., 215. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 245., 246. sk bölgelerinde 06/09/2022 11:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

BAĞCILAR MERKEZ-İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 363., 364., 366., 367., 368., 410. sk bölgelerinde 07/09/2022 11:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, CUMHURİYET, DELFİN, EDEBALİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MANİDAR, MAŞUK, MEFTUN, MEKTEPLİ, PAMUKKALE, YEŞİL YALI, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 07/09/2022 01:00:00 – 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ALİ DURAN, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR, ÇINAR sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, RÖNTGEN sk bölgelerinde 06/09/2022 09:30:00 – 06/09/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARA, ORDU sk bölgelerinde 06/09/2022 10:30:00 – 06/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk bölgelerinde 07/09/2022 00:00:00 – 07/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 07/09/2022 01:30:00 – 07/09/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CİHANGİR, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah KARANFİL, LEYLAK, SÜMBÜL sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah FATİH sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 – 06/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASLAN, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, CAMİMEYDANI, DİKİLİTAŞ, EMİRHAN, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 – 06/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce -YILDIZ mah sk bölgelerinde 07/09/2022 00:00:00 – 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk / TÜRKALİ mah DİZİ, HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 – 07/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BATI TRAKYA, DEMOKRASİ, GARİP, GÜLÜMSER, MARMARA, SELÇUK ESMER, SUSAM, TURGUT ÖZAL, ÖĞRETMEN, İNKILAP sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah NÜZHETİYE sk / VİŞNEZADE mah HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/09/2022 08:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 – 07/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah KİRAZ 2, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, NAR, PORTAKAL, ZEYTİN sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah NAR sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk / KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah TOYGAR sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ARABACI, BURGU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZDERE, EŞREFOĞLU, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SEHER YILDIZI, SÖĞÜT PINAR, ÖZAY sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BEYPINARLAR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah SEHER sk / FERHATPAŞA mah İKİZLER sk / KABAKÇA mah AHENK ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, ALABEY ÇIKMAZI, ALASYA, ASİL, ATAÇ ÇIKMAZI, ATLAS ÇIKMAZI, AŞURE, BEGONYA, BEYPINARLAR, BEYZADE, BİLEK, CEMAL OGAN, CENGİZHAN, DİLAN, GÜLBAHAR, GÜLHAYAT, HABİBE, HALİTPAŞA, KARDELEN, KASIMPATI, LADİK, LOKMAN ÇIKMAZI, MAHİR, MAKUL, MALKOÇ, MARİF ÇIKMAZI, MARİFET, PALA, SALTUK, SALİH, SARDUNYA, SARMAŞIK, SEVİM, SÜRMELİ ÇIKMAZI, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, UHUD ÇIKMAZI, VALİDE, YAVUZ SELİM, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ZORLU, ÇARŞIKAPI, ÇAYIRKAPI, ÇINARCIK, ÜZÜLMEZ ÇIKMAZI, İNCİ sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk / YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BEYPINARLAR, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah SEHER sk / ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, İNCEĞİZ sk / FERHATPAŞA mah ARDIÇ, İKİZLER sk / KABAKÇA mah AHENK ÇIKMAZI, AKGÜVERCİN, AKŞEMSEDDİN, ALABEY ÇIKMAZI, ALASYA, ASİL, ATAÇ ÇIKMAZI, ATLAS ÇIKMAZI, AYVAÇEŞME, AŞURE, BEGONYA, BERGÜZAR ÇIKMAZI, BEYPINARLAR, BEYZADE, BİLEK, CEMAL OGAN, CENGİZHAN, DİLAN, FESLEĞEN, GÜLBAHAR, GÜLHAYAT, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HABİBE, HALİTPAŞA, HANİCE, KARDELEN, KASIMPATI, KIRLANGIÇ, LADİK, LEYLEK ÇIKMAZI, LOKMAN ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, LİMAN, MABET ÇIKMAZI, MADALYA ÇIKMAZI, MAHİR, MAKUL, MALKOÇ, MANAVGAT, MANDIRA, MARİF ÇIKMAZI, MARİFET, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, PALA, RÜZGAR, SALTUK, SALİH, SARDUNYA, SARMAŞIK, SEVİM, SOLMAZ, SÜRMELİ ÇIKMAZI, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, UHUD ÇIKMAZI, VALİDE, YAVUZ SELİM, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ZORLU, ÇALMAR, ÇARŞIKAPI, ÇAYIRKAPI, ÇINARCIK, ÖZDİL, ÜZÜLMEZ ÇIKMAZI bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN sk / ÇANAKÇA mah AYŞEN, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DEĞİRMENALTI, FIRIN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, MEŞETOPU, TAZEGÜL ÇIKMAZI, UYSAL, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1051., 1052., 1053., 1054., 1056., 1058., 1059., AŞIK VEYSEL, KARATAY sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 891., 926., 928., 929., 939., URFALILAR sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah PETUNYA sk / AŞIK VEYSEL mah CEYHAN, ENVERPAŞA, KEMAL SUNAL, MENEKŞE, MERİÇ, SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2608., 2611., 2616., GÜLBİR, GÜNEBAKAN, LAVANTA, ÇUHA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CEVİZCİ EKREM, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YAMAK, YENİ BAHÇE, ZEMBİLCİ, ÖZTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, DUMLUPINAR, HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KEÇECİ MEYDANI, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ZEYNELAĞA, ZEYNELAĞA ÇIKMAZI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇINARLI BOSTAN, ÇORAPSIZ KADI ASKER, ÖZGÜR, ÖZGÜVEN, ÖZTAN sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, HÜRREM ÇAVUŞ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YENİ BAHÇE, ÖZTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, DUMLUPINAR, HACI MUHİDDİN CAMİİ, HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KEÇECİ MEYDANI, KURU ÇINAR, MUHTAR MUHİDDİN, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, VİRAN ODALARI, ZEYNELAĞA, ZEYNELAĞA ÇIKMAZI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇINARLI BOSTAN, ÇORAPSIZ KADI ASKER, ÖZGÜR, ÖZGÜVEN, ÖZTAN sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 07/09/2022 09:30:00 – 07/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE ilce -CENNET mah sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MUTLU sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 07/09/2022 00:01:00 – 07/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 07/09/2022 00:01:00 – 07/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce -KARTALTEPE mah sk bölgelerinde 07/09/2022 03:00:00 – 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 07/09/2022 08:00:00 – 07/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, YETKİN sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah GÜLYOLU, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KORU ÜSTÜ, YETKİN sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DAĞÜSTÜ, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, YETKİN sk / RUMELİ HİSARI mah HALİM PAŞA sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah DUMLUPINAR, EVREN PAŞA, KISMET sk bölgelerinde 06/09/2022 09:30:00 – 06/09/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah BAHÇE, BENEK, DESTE, EVREN PAŞA, FERHAT, KARACA, KISMET, ÖZGÜN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 06/09/2022 09:30:00 – 06/09/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 103., 113., 114., 115., 116., 122., 150., 151., 153., 154., 156., 162., 173., 175., 176., 177., 192., 194., 195., 196., 205., 207., 210. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 207. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, HADIMKORU YOLU, ZÜMRÜTÜM sk / PINAR mah BÜYÜKDERE, HİDAYET sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 42. sk bölgelerinde 07/09/2022 00:00:00 – 07/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 07/09/2022 01:00:00 – 07/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah HİDAYET sk bölgelerinde 07/09/2022 03:00:00 – 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 103., 113., 114., 115., 116., 122., 150., 151., 153., 154., 156., 162., 173., 175., 176., 177., 192., 194., 195., 196., 205., 207., 210. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 207. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, HADIMKORU YOLU, ZÜMRÜTÜM sk / PINAR mah BÜYÜKDERE, HİDAYET sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 42. sk bölgelerinde 07/09/2022 05:00:00 – 07/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah DİREKLİ, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MÜHENDİS HÜSEYİN, İSHAK sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AĞAÇALTI, DEĞER, DİREKLİ, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, RAİF BEY, SU YOLCU BEKİR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, DEREİÇİ., KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 07/09/2022 11:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 07/09/2022 11:00:00 – 07/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah BEKİR SITKI SAY, YAVUZLAR sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah MÜRVET, MİMAR SİNAN, NARDENK, PIRILTI sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 – 06/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, TERAKKİ, ÇELİKLER sk bölgelerinde 06/09/2022 12:00:00 – 06/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATAMAN, BAHRİYE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/09/2022 14:30:00 – 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah UĞUR BIÇAKER sk / KURFALLI mah UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah AHMET DAĞLI, CANSEVER sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 – 07/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah MEHDİ sk bölgelerinde 07/09/2022 12:00:00 – 07/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah BOSNA, GAZİ YİĞİT, MEHDİ, MONDROS, TOPRAKLI, ÖZER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/09/2022 14:30:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE sk / KAPTANPAŞA mah BAHÇECİK, DARÜLACEZE sk / MERKEZ mah BAŞAK 1, DARÜLACEZE, GÖNEN, NADİDE sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 – 06/09/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2066., B sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 – 06/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2114., 2133., 2143. sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 – 06/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜNGÖREN, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 06/09/2022 00:05:00 – 06/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 07/09/2022 09:30:00 – 07/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 – 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 07/09/2022 00:01:00 – 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 12., 12/1., 13., 14., 14/1., 15., 15/1., 22., 22/1., 220., 221., 224., 225., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 62/2A, 63., 63/1., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 07/09/2022 00:01:00 – 07/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, GÜMÜŞSUYU, LİTROS AYVALIDERE, LİTROS YOLU, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 07/09/2022 00:01:00 – 07/09/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA sk bölgelerinde 07/09/2022 00:01:00 – 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA, LİTROS AYVALIDERE, LİTROS YOLU, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 07/09/2022 05:00:00 – 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 276., 277., HAKŞİNAZ, YEŞİLYOL D, ÇIRPICI YOLU D sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 – 07/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 1. YOL, 2. YOL, 5. YOL sk bölgelerinde 07/09/2022 12:00:00 – 07/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.