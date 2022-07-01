Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis’ten geçti

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlayan düzenleme Meclis’ten geçti. Bedelli askerlik ücreti için 2022 yılının ilk 6 ayında geçerli olan zamla 55 bin 194 liraya yükseltilmişti. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesi yapılacak.

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İçerisinde bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 2019 Haziran'ında yasalaşan kanunla birlikte bedelli askerlik belirli bir ücret karşılığında yapılabiliyor. Bedelli askerlik affı sayıları 550 bini bulan kişiye bedelli askerlik kapısını açıyor.

BEDELLİ ASKERLİK KARARI

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Buna göre, ‘askerliğe elverişli' kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak. İHA

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.

Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek.

BEDELLİ AFFI İLE YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALAR ASKERLİK YAPABİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu;

* “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.