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Belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

Antalya'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Topaloğlu saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli E.E., gözaltına alındı.

Yayınlanma: 16:13 - 12 Haziran 2022 Güncellenme:
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Belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun oğlu Osman Topaloğlu’nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde dün saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti.

4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu’nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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