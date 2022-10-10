Belediye borç yüzünden 250 milyon liralık arazi satıyor

Antalya'da Alanya Belediyesi geçmişten gelen borçlarını kapatmak amacıyla Avsallar Mahallesi’ndeki 250 milyon TL değerindeki araziyi satışa çıkardı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçmişten gelen borçlarını ödeme sıkıntısı yaşayan Alanya Belediyesi, kent merkezinde bulunan Avsallar Mahallesi'ndeki 250 milyon TL değerindeki araziyi meclis kararıyla satışa çıkardı.

“İCRA TAKİPLERİ BAŞLAYACAK”

Meclis toplantısında konuşan Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, “Eğer devlet tarafından bir düzenleme yapılmazsa bu yıl sonuna kadar biten mahkemelerdeki dosyaların hepsi geçer ve belediyeye en az 200 milyona liraya yakın icra takibi başlar” diye konuştu.

Adem Murat Yücel bir yıl önce yaptığı konuşmada ise “Bir metrekare yeri satmadık, satmayı da düşünmüyoruz, satmayacağız da” demişti.

KAMU MALI SATIŞINI DOĞRU BULMUYORUZ

Kemer sıkma politikası uygulanırsa arazi satışına gerek kalmayacağını belirten Plan Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Nazmi Zavlak ise şöyle konuştu:

Bütçe açığını kapatmak için kamu malı satışını doğru bulmuyoruz. Hep “Diğer belediyeler arsa satarken, Alanya Belediyesi'nin kamu mallarını artırdım. Hiçbir zaman satmadım” dediniz. Şimdi belediyenin öz kaynaklarını artırmak için böyle bir çalışmaya girmesi normaldir. Ama Alanya Belediyesi'nin mevcut 1 milyar 775 milyonluk bütçesinin yüzde 10 kısmi gitmiş olsa 150-200 milyon kemer sıkma politikası olabilir düşüncesindeyiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Borç batağındaki AKP'li belediye 41 milyon liralık çiçek alacak

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin 11 yıllık faiz ödemesi ve borcu dudak uçuklattı