Belediyenin başına dert olan teleferik nihayet hizmete başlayacak

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde AKP’li belediye döneminde İller Bankası’na borçlanarak yaptırılan teleferik tesisi, CHP’li belediyenin başına dert olmuştu. Kredi borcu nedeniyle üç yıl boyunca kasasına para girmeyen belediye, teleferik tesisi için üçüncü kez ihaleye çıktı ve nihayet ihale sonuçlandı.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu'nun döneminde yapılan teleferik seçimlerde CHP'ye geçen Beşikdüzü Belediyesi'nin elini kolunu bağladı. İller Bankası'ndan kullanılan 35 milyon krediyle toplamda 120 milyona mal edilen, bugünkü maliyeti 350 milyonu aşan teleferik tesisi, 2018'de hizmete başlamış yaklaşık bir yıl sonra tesisi çalıştıran firmanın iş akdi feshedilmişti.

Atıl durumda kalan teleferik tesisi, belediyenin İller Bankası'na olan kredi borcu nedeniyle belediyenin kasasına üç yıl boyunca para girmezken, belediye bu süreçte işçilerinin parasını ödeyemez duruma geldi.

BELEDİYE ÜÇ KEZ İHALEYE ÇIKTI

CHP'li Belediye, Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezi'nde ticari tesislerin yapımının tamamlanması ve teleferik tesisi için ilk olarak 3 Ağustos 2022 tarihinde ihale çıktı. Tüm hizmet gelirleri ile birlikte yıllık 1 milyon 800 bin kira bedeli ile çıkılan ihaleye katılım olmadı.

Belediye çareyi ihale sözleşmesindeki şartları iyileştirmekte buldu. İhale şartları iyileştirilerek 29 Aralık 2022 tarihinde yeniden ihaleye gidildi ancak bu ihale de sonuç alınamadı.

İhale şartlarını yeniden gözden geçiren Beşikdüzü Belediyesi, 28 Aralık 2022 tarihinde yeniden ihale gerçekleştirdi. Nihayet ihale şartlarını kabul eden istekli firma bulundu. Serse Teleferik LTD. ŞTİ. adlı şirket, ihaledeki sözleşme şartlarını kabul ederek tesisi 24 yıllığına teleferik tesisini kiralamaya talip oldu.

İHALE ŞARTLARI ŞÖYLE:

Yıllık 100 bin kira bedeli talep edilen teleferik tesisindeki ticari bölümler, kiracı tarafından işletilmesi halinde, kiracı, işletmenin başladığı tarihten itibaren elde edilen cironun yüzde onunu yıllık kiraya ilave olarak Beşikdüzü Belediyesi'ne ödeyecek. Teleferik tesisindeki ticari bölümlerin, kiracı tarafından üçüncü kişilere kiralanması halinde, kiracı, kira bedelinin yüzde otuz beşini yıllık kiraya ilave olarak idareye ödeyecek.

Kiracı, teleferik sisteminin işletmeye alındığı tarihten itibaren 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında teleferik sisteminin bilet ücreti, reklam ve otopark gelirlerinin toplamı üzerinden, yüzde yirmi beşlik payını yıllık kiraya ilave olarak idareye ödemeyi teklif etti. Bu bedellere ayrıca KDV eklenecek. İhale komisyonda onaylandıktan sonra teleferik tesisinin 2023'te hizmete gireceği belirtildi.

“TESİS ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEMEZDİ”

Yılan hikâyesine dönen teleferik sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ramis Uzun, “Böyle bir tesisin çürümeye terk edilmesi kabul edilemezdi. Teleferiği hizmete açabilmek için üç yıldır görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne gittik, kabul etmediler. İki defa ihaleye çıktık katılım olmadı. Şartları biraz daha iyileştirerek tekrar ihaleye çıktık. Birkaç firma tesisi incelemeye geldi ancak ihale şartlarını yüksek buldular. Tek bir firma iştirakçi olarak ihaleye girdi. Bu firmanın sektöründe öncü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle içimiz rahat. Önümüzdeki yıl teleferik tesis ilçemizde çalışır vaziyette olacak. İlçemize, Trabzon'a ve bölgeye turizm anlamında büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.