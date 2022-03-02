Belediyenin sundurma malzemelerini hurdacıya sattılar

Samsun'un İlkadım ilçesinin İYİ Partili belediyesinin sundurma yapmak için askeriyeden aldığı 24 bin liralık malzemeyi 4 belediye çalışanının 4 bin 800 liraya hurdacıya sattığı ortaya çıktı. Başkan Necattin Demirtaş, şahıslar hakkında adli ve idari soruşturma açıldığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediyenin sundurma yapmak için askeriyeden aldığı 5 ton 400 kilogram demir malzemelerin 3 işçi ve 1 memur tarafından hurdacıya satıldığını söyledi. İlkadım Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında belediyede yaşanan olay hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Demirtaş, belediyenin zarara uğratıldığını dile getirdi.

4 BİN 800 LİRAYA SATMIŞLAR

Hırsızlık olayına karışan 3 işçi ve 1 memur hakkında adli ve idari soruşturma açıldığını vurgulayan Demirtaş, “Belediyenin askeriyeden aldığı sundurma yapmak üzere şantiyemize getirilen malzemelerdir. Orada çalışan elemanlarımız tarafından değeri de düşürülmek suretiyle belediyemiz zarara uğratılmıştır. Her personel pozisyonu gereği gerekli cezaya çarptırılacak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Soruşturma devam ediyor. 24 bin TL'lik malzemeyi, 4 bin 800 TL'ye anlaşmışlar. 5 ton 400 kilogram civarında bir hurdadan bahsediyoruz. Elimizde somut bilgiler var.

Kamera kayıtları, araç takip sistemi kayıtları da var. Gayet cesur bir şekilde nasıl bu işlere kalkışabiliyorlar anlamış değilim. Bu işi yapanların, gözü kararmış diye düşünüyorum. Yapılan iş ile karşılığını mukayese ettiğinizde insanın kendisini ‘şerefsiz’ addetmesi için 3-5 bin TL'ye tenezzül etmiş olması gibi bir durum ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Başkan Demirtaş, vatandaşa kendisini “Başkan danışmanı” olarak tanıtıp belediyedeki sorunları çözeceğini söyleyen bir personelin de işine son verildiğini açıkladı.

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