Belediyenin talimatıyla işten çıkarıldığını iddia etmişti: Görüntüler ortaya çıktı

Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir haber sırasında darp edildiği iddiasıyla darp raporu alan ve zabıtalardan şikayetçi olan gazeteci Faik Akgün çalıştığı gazeteden, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun talimatıyla işinden kovulduğunu ileri sürdü. Yaşanan olayın ardından haber çekimi sırasında zabıtaların Akgün’e yapmış olduğu müdahalenin görüntüleri ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi'nin zabıta ekipleri, Ramazan ayında kent merkezinde nohut ekmek satan işportacıların nohut ekmek sattıkları yerlerinin yasak olduğu gerekçesiyle işportacılarla yaptıkları tartışmayı çeken gazeteci Faik Akgün, bu anları kayıt altına aldığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini ileri sürmüş ve 2 günlük darp raporu alarak zabıta ekiplerinden şikayetçi olmuştu.

BELEDİYENİN TALİMATIYLA İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

İddiaya göre yapılan şikayet sonrasında zabıta ekipleri hakkında açılan soruşturmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun talimatıyla gazeteci Fail Akgün’ün işine dün son verildi. SÖZCÜ'nün duyurduğu olay sonrasında belediye zabıtalarıyla gazeteci Faik Akgün arasında yaşanan o anların görüntüleri ortaya çıktı.

“NE BİÇİM GAZETECİSİN”

Nohut ekmek satan işportacılar ile zabıtalar arasındaki tartışmayı görüntülemek isteyen Günebakış Gazetesi eski muhabiri Faik Akgün'e bir zabıta tarafından sözlü uyarıda bulunarak ‘memuru çekemezsin' demesi sonrasında Akgün, ‘gazeteciyim burası kamusal alan' diye karşılık vermesinin ardından ise bir zabıta memurunun ‘bu kişiden davacıyız' dedi. Bir başka zabıta memuru ise ‘sen ne biçim gazetecisin' dediği görüntülere yansıdı.

ZABITA MEMURUNDAN VATANDAŞA ÇİRKİN CEVAP

Gazetecinin görüntü almasını engelleyen zabıta memurlarına bir vatandaş, ‘benim verdiğim vergilerle maaşınızı alıyorsunuz' diye tepki göstermesine ‘senin ne vergin var da benim maaşımı veriyorsun' diye cevap verdi. Olay yerine gelen polislere ise zabıta memurunun ‘işinizi yapın' demesine karşılık polis memuru ‘ben işimi yapıyorum görevimi nasıl yapıp yapmayacağıma karışmazsın' diyerek zabıtalara tepki gösterdi.

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