‘Ben çocuğumu doktora götüremiyorum adam saltanat sürüyor saraylarda’

Ankara'da DEVA Partisi lideri Babacan'a dert yanan kadın, "Ben çocuğumu doktora götüremiyorum. Adam saltanat sürüyor saraylarda. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Babacan ise, "Bu seçimde değişiyor. Sıkıntıların çok olduğunu biliyoruz. İlk seçimde millet sözünü söyleyecek ve düzelecek. İlk seçimde değişecek” karşılığını verdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Güdül'de vatandaşlarla sohbet etti. Babacan'la karşılaşan bir vatandaş iktidardan şikayet etti.

“ÇOCUĞUMU DOKTORA GÖTÜREMİYORUM”

Vatandaş, “Çocuklarımız bolluğa alıştı başkanım. Bu çocukların hali ne olacak? İnsanlar ölüyor. Karı koca birbirini öldürüyor. Cinayetler çoğaldı. 250 lirayla geldim, iki tane çantayla dönüyorum. Ben çocuğumu doktora götüremiyorum. Adam saltanat sürüyor saraylarda. Böyle bir şey olamaz” diye Babacan'a dert yandı.

Babacan bu sözleri, “Seçimlerde gidecekler inşallah. Bu seçimde değişiyor. Sıkıntıların çok olduğunu biliyoruz. İlk seçimde millet sözünü söyleyecek ve düzelecek. İlk seçimde değişecek” diye yanıtladı.

“MİLLETİN TARIM YAPACAK HALİ YOK”

Vatandaş, Babacan'a “Millet köyüne dönsün diyor, millet ne yapacak köyde?” diye de sordu. Babacan, vatandaşa “Köyde tarım yapsın istiyorlar ama milletin tarım yapacak hali yok. Gübre alamıyorlar, mazot alamıyorlar” diye karşılık verdi.

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