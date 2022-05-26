Benzine zam geldi mi? Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne kadar?

Benzin fiyatları son dönemde ardı ardına zamlandı. Benzin ve motorin fiyatları için zam yağmuru devam ediyor. Benzine zam bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş olarak yansıyacak.

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Akaryakıt fiyatları son dönemde ardı ardına zamlanmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam gelecek.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelecek.

Zamlar pompa fiyatına yansıyacak. Dün gece de otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.

Geçen hafta 16 Mayıs'ta 15,60 TL olan dolar/TL kuru, bugün 16,46 seviyesini gördü.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI

Bu geceki zamla birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,29 TL'ye, Ankara'da 24,40 TL'ye, İzmir'de 24,41 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 23,41 TL'ye, Ankara'da 23,52 TL'ye, İzmir'de 23,53 TL'ye yükselecek.

BİR YILDA BENZİNE YÜZDE 215 ORANINDA ZAM

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 215, yıl başından bu yana yüzde 98 oranında zam geldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 225, yıl başından bu yana yüzde 105 oranında zam geldi.