Berke’nin yardım çağrısı: Aç kalayım sıkıntı değil, dayanacak gücüm kalmadı

Rusya saldırıları giderek ağırlaşıyor. Ukrayna'da mahsur kalan Türkler'den Berke Karakaya artık dayanamadığını belirterek yardım istedi: "Durumum kötü dayanacak gücüm kalmadı. Erzağım da kalmadı... Zaten kasaba gibi bir yerdeyim. Markette su bile yoktu. Bu halde artık fazla dayanamam. Tahliye treni kalacakmış ama 80 kilometre uzaktayım. O trene binmem lazım."

Yusuf DEMİR

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Rusya her geçen gün ve her geçen saat saldırılarını yoğunlaştırırken Ukrayna’yı terkedemeyen Türkler’in durumu da ciddileşiyor.

Harkov kentinde Oblastta semtinde mahsur kalan Berke Karakaya, yalnız kaldığını, durumunun kötü olduğunu artık dayanacak gücü olmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

SÖZCÜ’nün ulaştığı Berke Karakaya şunları söyledi:

Durumum kötü dayanacak gücüm kalmadı. Erzağım da kalmadı… Zaten kasaba gibi bir yerdeyim. Markette su bile yoktu.

Bu halde artık fazla dayanamam ev sahibi de çoluk çocuk aldı gitti bende sığınağa indim orda bekliyorum

Aç kalayım sıkıntı değil açlığa dayanıyorum ama tahliye için kalkacak otobüsün ya da trenin bulunduğu yere gidemiyorum. 80 kilometre uzaktayım. Araç yok, elektrikli (metro) de yok çalışmıyor.

Trene binmem lazım. Dayanıyorum dua edin.

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