Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çifte gözaltı

İstanbul Beşiktaş’ta sokakta cinsel ilişkiye giren iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrasında sosyal medyada büyük tepkiye sebep olmuştu. Polis o şüphelileri güvenlik kamerasından tespit ederek gözaltına aldı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ile ortay çıktı. Beşiktaş'ta yaşandığı iddia edilen görüntüde, bir kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Vatandaşların uyarısına aldırış etmeyen ikilinin bu durumunun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın, Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirledi.

Sokak ortasında bir otomobilin kaputu üzerinde ilişkiye giren ikilinin A.E.K. ile Z.A.S olduğu belirlendi. Her iki isim de gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Z.A.S.'nın aşırı alkollü olduğunu söylediği ve olayı hatırlamadığını belirttiği öğrenildi. Turizmci A.E.A.'nın da benzer ifade verdiği belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin “Hayasızca hareketler” suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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