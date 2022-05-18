Beşiktaş’taki Swiss Otel arazisinin satışına tartışmalı onay

Beşiktaş’ta İBB’ye ait 63 dönümlük boğaz manzaralı Swiss Otel arazisinin satışına, İBB Meclisi’nden tartışmalar arasında onay verildi. AKP, MHP, CHP, İYİ Parti’nin grup olarak “evet” oyu kullandığı karara, 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi grup kararlarına aykırı oy kullanarak karşı çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin İBB Meclisi mayıs ayı oturumlarının ikinci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan oturumda tartışmalı Swiss Otel arazisinin satışı gündeme geldi.

Arazinin satışı için 2009 yılında Kadir Topbaş döneminde de karar alınmış, dönemin CHP'li Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam'ın açtığı dava sonucu rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Yeni yönetim de mülkiyeti İBB'ye ait olan 1989 yılında verilen meclis kararı ile Özyeğin ailesine ait Anadolu Japan Turizm A.Ş'ye 43 yıllığına yani 2032'ye kadar üst kullanım hakkı verilen arazinin satışı için teklif hazırladı.

İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı teklif komisyonlar tarafından uygun bulundu. Turizm ve konut imarına sahip Boğaz manzaralı arazinin büyüklüğü 63 bin 584 metrekare. Tapuda; Topbaş döneminde iptal edilen satış sırasında İBB'nin şirketten aldığı parayı ödememesi nedeniyle 1.2 milyar TL'lik ipotek bulunuyor. Satış kararı AKP, MHP,CHP, İYİ Parti gruplarının oyları ile kabul edildi.

KARŞI OY KULLANDILAR

Ancak oylama sırasında CHP'li meclis üyeleri Mehmet Ali Tüy, Özgür Öz ile İYİ Parti meclis üyeleri Yakup Fındık, Bora Kılıç, karara katılmadıklarını, partilerinin grup kararlarına aykırı olarak “hayır” oyu kullanacaklarını açıkladılar.

Karşı oy kullanan meclis üyeleri karara düştükleri muhalefet şerhinde, arazide 2033'e kadar sürecek üst kullanım hakkı devam ettiği için satış ihalesinde rekabet koşullarının oluşmayacağı, yatırımcıların başkasının kullandığı araziyi almak istemeyeceği, milyar dolarlık arazinin ucuza satılmasına neden olunacağı belirtildi.

GRUPLARDAN “EVET” KARARI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Bütün değerlendirmelere saygımız var. Arkadaşların kişisel değerlendirmeleri. Biz grup olarak evet oyu vereceğiz” açıklaması yaptı. İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da meclis üyelerinin kararlarında özgür olduğunu belirterek grup olarak karara “evet” oyu vereceklerini söyledi.

“CHP DAVA AÇTIĞI İÇİN BU SORUN ORTAYA ÇIKTI”

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar satış talebinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzası ile geldiğini belirterek “Biz 2009'da verdiğimiz karar çerçevesinde çelişkiye düşmemek için ‘evet' oyu veriyoruz. CHP o gün ‘hayır' deyip dava açtığı için o davanın sonucu olarak ortaya çıkan bir sorun” dedi.

“İBB O DÖNEM ALDIĞI PARAYI ŞİRKETE ÖDEMEDİ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Bizim arkadaşlarımızın açtığı dava sonucu satış iptal edildi. Arkadaşlarımız çok iyi yaptı. İhalede rekabet oluşmamıştı. AKP o dönemde aldığı satış bedelini geri ödeseydi ortaya 1.2 milyar TL gibi bir ödenmesi gereken para ortaya çıkmayacaktı. Yanlış satış süreci ve İBB'nin aldığı parayı iade etmemesi nedeniyle bu noktadayız. Firma parasını alamadığı için dava açmıştır. Güncel değer, bir yıllık bütçenin yüzde 5'ine denk geliyor. Satılır mı bilmem. Ama rekabet ortamının oluşması için başkanımıza güveniyoruz. Hakkıyla yürümesi için elinden geleni yapacaktır. Açık ve şeffaf şekilde yürüyecek. Bizim bir çelişkimiz yok. Kadir Topbaş'a güvenmiyorduk ve haklı çıktık” dedi.

“DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “O dönem ihale kamuya açık yapıldı. Mahkeme bir karar verdi, başımızın üzerine. Belediye kararın gereğini yerine getirdi. Süreç 2019'da bitti. Devlette devamlılık esastır ya 2019'da hukuki süreç bitti belerile başkanı gelmiş yetki istemiş. Bizim derdimiz belediyeye zora sokmak değil. Biz İBB yönetimini zorda bırakmamak için bu kararı alıyoruz. İstiyorsanız geri çekelim. CHP grubu teklifinde ısrarlı değilse komisyona çekilmesini teklif ediyoruz” dedi.

Ancak AKP grubu raporu komisyona geri çekmedi. Oylamaya geçildi. Satış kararı 4 meclis üyesinin muhalefet şerhi, parti gruplarının evet oyları ile oyçokluğu ile geçmiş oldu.

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