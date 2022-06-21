Beşinci kez göreve iade edildi

İzmir Atatürk Lisesi’nde TÜGVA organizasyonlarına izin vermemesinin ardından müdür yardımcılığı görevinden alınan Bora Cangüloğlu hukuk mücadelesini kazandı. Bugüne kadar beş kez görevden alınan Cangüloğlu, beşinci defa da mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

Gökmen ULU

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Türkiye'nin en nitelikli ve köklü eğitim kurumlarından İzmir Atatürk Lisesi'nin müdür yardımcısı Bora Cangüloğlu 4 Ekim 2021 tarihinde yöneticilik görevinden alınmıştı.

Yirmi yıllık öğretmen olan 43 yaşındaki Cangüloğlu'nun, Atatürk Lisesi'ndeki sınıfların Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizasyonlarının tahsisine izin vermediği için görevden alındığı iddia edilmişti.

Cangüloğlu'nun üyesi olduğu Eğitim – Sen'in ortaya koyduğu bu iddia karşısında Milli Eğitim Bakanlığı sessiz kalmıştı. Haksızlığa uğradığını savunan Cangüloğlu ise görevine iade edilmesi talebiyle yargıya başvurmuştu.

YARGI, BAKANLIĞI HAKSIZ BULDU

Cangüloğlu dokuz ay süren son hukuk mücadelesini de kazandı. Davanın görüldüğü İzmir 2. İdare Mahkemesi, “Gerek kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden makul ve haklı görülebilecek objektif – genel nitelikte nedenlerle, gerekse de davacıya özgü subjektif (Başarısızlık, disiplin, branş yetersizliği vs.) nitelikte hukuken itibar edilebilir somut nedenlerin ortaya konulamadığı anlaşılmakta, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır” hükmüne vardı.

Mahkeme, Bora Cangüloğlu'nun müdür yardımcılığı görevine iade edilmesine karar verdi. AKP iktidarı boyunca beş kez vazifeden alınan Cangüloğlu, daha öncekilerde olduğu gibi beşinci defa hukuk mücadelesini kazanmış oldu.

“SESSİZ KALANLAR KAYBETMEYE MAHKUMDUR”

Eğitim – Sen İzmir 1 No'lu Şubesi kararın ardından açıklama yaptı. Süreç boyunca Cangüloğlu'nu savunan sendika yönetimi, “Bizler biliyoruz ki, hak için, adalet için, insanca yaşamak için direnenler en sonunda kazanırlar. Ancak adaletsizliğin, haksızlığın temsilcileri, uygulayıcıları ve bunlara sessiz kalanlar kaybetmeye mahkumdurlar” açıklamasında bulundu.

“DESPOTİK YANDAŞLARDAN HESAP SORACAĞIZ”

İktidar yandaşı despotik yöneticilerden hukuksuz uygulamaları nedeniyle hesap soracaklarını vurgulayan sendika yönetimi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tarikatler, cemaatler, dini yapı ve oluşumlar ve vakıflar ve elbette yandaş – candaş sendikalar marifetiyle teslim alınan Milli Eğitim Bakanlığı'nın keyfi idari uygulamalarıyla Bora Cangüloğlu'nun yeniden görevden alınması nedeniyle açtığımız dava olumlu sonuçlandı.

Buradan ilan ediyoruz ki, arkadaşımızın göreve başlama gününü haksızlık ve hukuksuzluklara karşı, keyfi uygulamalara karşı vereceğimiz mücadelede yeni bir aşama olarak değerlendireceğiz.

Yandaşlığın verdiği şımarıklıkla keyfi kararlara imza atan, çalışanlarına mobbing uygulayan despotik yandaş yöneticiler için artık sorumsuzluk – cezasızlık döneminin sonunu getirmeye kararlıyız.

Eğitim alanında yaşanan liyakatsiz – yandaş atamalarına, yolsuzluklara, anti demokratik baskılara ve eğitimi teslim almaya çalışan dini yapı, grup, oluşum ve vakıflara karşı mücadelemizi daha etkili sürdüreceğimizi ve hukuk önünde hesap soracağımızı ilan ediyoruz.”

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