Betona boğulduk

Dikey mimari, İstanbul başta olmak üzere ülkemizi betona boğdu. Avrupa’da en çok gökdelenin Türkiye’de olduğu belirlendi.

Başak KAYA

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Standart boyut

Veriler, Türkiye'nin gökdelen sayısı bakımından Avrupa ülkeleri içinde ilk sıraya yükseldiğini gösterdi. İstanbul'da deprem toplanma alanları bile rezidans ve AVM'lere açıldı. 150 metreden yüksek binalar açısından Avrupa'da gökdelen sayısının en fazla olduğu Türkiye'de bu tanıma uyan 67 gökdelen var. İkinci sıradaki Rusya'da 51, üçüncü İngiltere'de 33 gökdelen bulunuyor. Dünyada ise Çin 2 bin 708 gökdelenle birinci ve Türkiye de 14. sıraya yerleşti. İstanbul'da inşaatı devam eden Merkez Bankası binası tamamlandığında, 352 metre ile Avrupa'daki en yüksek gökdelen olacak.

ÇARPIK KENTLEŞME

CHP'li Erdoğan Toprak, Kentsel Habitat Konseyi'nin Şubat raporunu açıkladı. Toprak şunları söyledi: “İktidar, çarpık kentleşme ve kentsel silüetin bozulmasına zemin hazırlayarak gökdelen sayısı bakımından Türkiye'yi Avrupa birincisi yaptı. İstanbul'da mezarlıklar dışında yeşil alan bırakılmadı. Rant ve beton hırsı nedeniyle yatay mimariye geçilemiyor. Uluslararası kriterlere göre 150 metre ve üstünde yükseklikteki binalar ‘gökdelen' olarak nitelendiriliyor. Türkiye 67 gökdelen var.”