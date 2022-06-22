Beykoz’da mahalle halkından kentsel dönüşüm tepkisi

Kentsel dönüşüm mağdurlarının zorla tahliyeye karşı nöbet eylemi başlattığı Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde tepkilere rağmen evlerin elektrikleri kesildi. Mahalle halkı, AKP’li Beykoz Belediyesi’ne “Çocuklarımızı evde bıraktık, darbe var diye belediyenin önünde nöbet tuttuk. Yüzünüze, gözünüze, dizinize dursun” diye tepki gösterdi.

Sözcü İstanbul

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Beykoz Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinde Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'ndekine benzer bir süreç yaşanıyor.

Tokatköy Mahallesi 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine imza atmayan 300'e yakın vatandaş zorla tahliyeye karşı nöbet eylemi başlatmış belediye yetkililerine ‘kentsel dönüşüme karşı değiliz, uzlaşalım’ çağrısı yapmıştı.

Vatandaşların, tahliye işlemine karşı mahkemeye yaptıkları başvuruda yürütmeyi durdurma kararı da çıkmıştı. Ancak vatandaşların nöbet tuttuğu mahallede sabah saatlerinde tahliye için işlemler başladı. Evlerin elektrikleri kesildi. Mahallede güvenlik güçleri güvenlik önlemi aldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da mahalle halkına destek verdi.

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

Belediye yetkililerine tepki gösteren bir vatandaş “Çoluk çocuğu evde bıraktık belediyenin önünde darbe var diye nöbet tuttuk. Yüzünüze gözünüze dizinize dursun. İki çocuğumu evde bıraktım çıktım sizi sallandırmasınlar diye. Haram zıkkım olsun, kursağınızda kalsın. Belediye başkanı ‘ağız kokularını çekemem' demiş. Paşa paşa gelecek, dinleyecek. Oy verdim adam istiyorum karşımda çoluk çocuk değil. Çağırın konuşalım. Mahkemeye verdik, bilirkişi raporu çıkarttık. Niye açıldı bu mahkeme, niye hukuk fakültesinde okuyor insanlar” diye tepki gösterdi.

MAHALLE HAKLININ TALEPLERİ

Projeye imza atmayan mahalle sakinlerinin talepleri özetle şöyle:

* “İmzalatılmak istenen muvafakatnamenin noter huzurunda bakanlık ya da idare tarafından yetkilendirilmiş yetkili ile imzalanması. Muvafaktanamenin tek taraflı beyan olması nedeniyle karşılıklı hak ve sorumlulukların belirlendiği hukuki sözleşme imzalanması.

* Tapulu-tapusuz ayrımından kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmaması için ilgili yasaların öngördüğü kurallar çerçevesinde hak sahipliği kazanmış olanlara tapuların verilmesi. Konut yenileme bedeli adı altında talep edilen ücretlerin söz ile değil yazı ile netleştirilmesi ve bu ücretlerden yıllık TEFE-TÜFE faizinin kaldırılması.”

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