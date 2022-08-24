Beykoz’da yıkım ısrarına isyan: Ne yaptık biz?

Beykoz'da yıkım mağdurlarından 18 yaşındaki genç kız, gözyaşları içinde SÖZCÜ'ye konuştu, "Ne yaptık biz? Yeter artık duysunlar bizi! Biri 'dur' desin, Tokatköy'de zulüm var" dedi. Genç kız konuşmasının devamında baygınlık geçirdi ve çevredekiler müdahale etti.

Batuhan SERİM

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Kamera: Ali Selim Yamanlı

İstanbul’da Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde belediye, vatandaşları zorla evinden çıkartıp yıkıma başlamıştı. Mahalleli ise çatılara çıkarak yıkıma tepki gösterirken polis, TOMA’larla, biber gazı ve plastik mermilerle evini yıktırmamak için direnenlere müdahale etmişti.

Tokatköy'deki yıkım bugün de devam etti. Bazı vatandaşlar yine evlerini terk etmezken neredeyse mahallenin her sokağına polis yerleştirildi.

SÖZCÜ ekibi, mahalleliye mikrofon uzattı.

“TEK SUÇUMUZ BU MAHALLEDE OTURMAK MI?”

Bu sene liseden mezun olduğunu ve üniversite sınavına girdiğini ancak aylardır devam eden süreç yüzünden sınava da yeterince hazırlanamadığını belirten 18 yaşındaki genç kız, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

“Çok mağduruz. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Biz bunu hak etmedik. Ben 18 yaşında bunu yaşamayı hak etmiyorum. Çocuk hakları nerede? Ne yaptık? Tek suçumuz bu mahallede oturmak mı? Geçen gün üst düzey yetkili birinin oğlunun sünnet düğünü varmış, 2 gün yolu kapattılar. Bizim sesimizi neden duymuyorlar? Biz ne yapmışız bunlara? Biz büyüklerimizin gözlerine bakamıyoruz ya… Birbirimize bakınca üzülüp ağlıyoruz ya…

“TOKATKÖY’DE ZULÜM VAR”

Yeter artık duysunlar bizi! Aylardan beri çektiğimizi bir Allah bir de biz biliyoruz. Biri ‘dur’ desin, ‘durun yapmayın’ desin. Kamuoyu duysun, Twitter’da etiketler açılsın… Tokatköy’de zulüm var. Gerçekten zulüm var. Aylardır elektrik, su, doğalgazımız yok. Bir insan, insana bunu yapamaz. En küçüğümüz 8 aylık, onun suçu ne? En büyüğümüz 90 yaşında, kadın yıllardır yaşadığı yerden gitti. Biz adaletin bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz.”

Genç kız konuşmasının devamında baygınlık geçirerek yere yığıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kendisine gelebildi.

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