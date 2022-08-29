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Beylikdüzü’nde patlama

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Beykent sanayi sitesinde bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayınlanma: 17:37 - 29 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Beylikdüzü’nde patlama

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