Bıçakla araçtan indi, sokakta yürüyen kadını gasbetti

Antalya'da Bahar Çelebi (31), sokakta yürürken yanından geçen otomobilden elinde bıçakla inen şüpheli tarafından çantasının çalındığı öne sürerek polise şikayetçi oldu.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5120 sokak üzerinde yaşandı. Bahar Çelebi, sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına yaklaşan otomobilden elinde bıçakla inen bir şüpheli, çantasını almaya çalıştı.

Çantasını vermemek için direnen kadın ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Elinde bıçak bulunan şüpheli, direnmesine rağmen Çelebi’nin çantasını alarak otomobil ile kaçtı. Yaşanan arbede sırasında Çelebi’nin parmağı kesildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bahar Çelebi, olayın yaşandığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir vatandaşın yardımıyla polise ihbarda bulunarak, durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Çelebinin sözlü ifadesine başvurdu. Ekipler, Çelebi’nin belirttiği eşkal ve otomobil üzerinde çalışma başlattı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Çelebi, “Elinde bıçak vardı. Bıçağı elime geldi ve parmağım o esnada kesildi. Çantamı alarak otomobile binip kaçtı. Çantamın içerisinde telefonum, kimliğim ve bin TL param vardı. Taş attım ama durduramadım” dedi. (DHA)

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