Bilecik’te kazanan Millet İttifakı oldu

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 2 ay geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan başkanını belirledi.

Kemal ATLAN

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İçişleri Bakanlığı’nca Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, geçici olarak görevden uzaklaştırılması üzerine Bilecik Belediyesi meclis üyeleri, belediyeye vekaleten bakacak olan yeni başkanını belirledi.

CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI YARIŞTI

Bilecik Belediye Meclis Salonu’nda yapılan, Bilecik Belediyesi Başkan Vekili seçimlerine Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı birer aday göstererek seçimlere gitti.

Toplam 25 meclis üyesinin bulunduğu Bilecik Belediye meclis üyelerinin 12’si CHP’li, 3’ü İYİ Partili, 6’sı AKP’li ve 4’ü ise MHP’liydi.

Seçimde, İYİ Parti Millet İttifakı adayı CHP’li Muharrem Tüfekçioğlu’nu destekleyeceğini açıklarken MHP’de Cumhur İttifakı adayı AKP’li Çetin Kaya’yı destekleyeceğini açıkladı.

Kapalı zarf usulü ile gizli yapılan ilk oylamada, Miilet İttifakı adayı Muharrem Tükekçioğlu 15 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Çetin Kaya ise 10 oy aldı.

Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğun sağlanması amacıyla seçimler ikinci tura kaldı. Adaylardan birisinin 18 oy alması gerektiği ikinci tur seçiminde de bir değişiklik yaşanmadı.

Millet İttifakı adayı Muharrem Tefekçioğlu 15, Cumhur İttifakı adayı Çetin Kaya ise 10 oy aldı.

KAZANAN MİLLET İTTİFAKI OLDU

Yapılan üçüncü tur seçimlerinde ise meclisin üçte iki çoğunluğunun oy alması şartı aranmadı. Üçüncü tur oylamalarda da sonuç değişmedi. Cumhur İttifakı adayı Çetin Kaya 10 oy alırken, Millet ittifakı adayı Muhharem Tüfekçioğlu 15 oy alarak Bilecik Belediyesi vekalet belediye başkanı seçildi. Seçim sonunda bir konuşma yapan Tüfekçioğlu, bugünün tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Burada bir demokrasi dersi verildi. Bundan sonra hizmet zamanı. Bilecik’te sorunlarımız var. Ama genel olarak bakış noktamız ne olursa olsun, kim olursa olsun, kavgadan, gürültüden uzak, hakkın, hukukun, adaletin egemen olduğu Bilecik için hep birlikte hareket edeceğiz” dedi.

BELEDİYEDEKİ RÜŞVET İDDİASI KAPSAMINDA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E.’nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak’ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bilecik Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Selçuk E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmişti.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş ve mülkiye müfettişlerince Başkan Şahin hakkında ‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’ uyarınca ön inceleme, ‘Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatılmıştı.

25 Şubat tarihinde, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, ‘tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti’ gerekçesiyle Başkan Şahin’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını istemesi üzerine Başkan Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

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