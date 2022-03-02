Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü? Bilim Kurulu kararları bekleniyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum” açıklaması yaptı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Mart Salı günününe ait verilere göre, 403 bin 117 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 60 BİNİN ALTINDA

Güncel verilere göre, 59 bin 885 yeni vaka tespit edilirken 203 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 71 bin 545 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN RİSK GRUBUNA UYARI

Güncel corona virüsü verileriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,10 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 690 bin 44, 2'nci dozda 52 milyon 821 bin 88 ve 3'üncü dozda 27 milyon 136 bin 202 olmak üzere toplam 145 milyon 719 bin 490 aşı uygulandı.

DÜN 213 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 28 Şubat Pazartesi gününe ait verilere göre, 64 bin 275 vaka tespit edilirken 213 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 410 bin 435 test yapılmış ve 76 bin 832 kişi sağlığına kavuşmuştu.