Bilirkişinin ‘kamu yararı yok’ raporu hiçe sayıldı: Danıştay’dan ret

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16 bin dekar alanda hayata geçirmeyi amaçladığı Çeşme Projesi Davası’nda ilginç bir gelişme yaşandı. Danıştay 6. Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Gökmen ULU

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İki yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çeşme Alaçatı'dan Urla Zeytineli'ne kadar olan 16 bin dekarlık alan kültür ve turizm bölgesi ilan edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu devasa alanı imara açmak için planlama çalışmalarına başlamıştı.

Kamuoyunda Çeşme Projesi olarak bilinen plan değişikliğine meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları büyük tepki göstermişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) ve yaşam hakkını savunan yurttaşlar, projeye karşı hukuk mücadelesi başlatmış, yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu.

Danıştay 6. Dairesi'nin atadığı bilirkişi heyeti geçtiğimiz mart ayında kapsamlı ve çarpıcı bir rapor hazırlamıştı.

Bilirkişi raporunda, Çeşme Projesi'nin bilimsel dayanaktan yoksun olduğu belirtilmiş, planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüşü ifade edilmişti.

Ekoloji mücadelesi verenler, bilirkişi raporunu davanın seyri açısından umut verici bulmuştu. Ancak Danıştay 6. Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

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