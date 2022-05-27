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Bingöl’de 4.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 4,35 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yayınlanma: 16:11 - 27 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Bingöl’de 4.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 15:49’da Bingöl’ün Yedisu ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak hesaplandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Yerin 4.35 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olarak ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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