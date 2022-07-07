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Binlerce beyaz önlüklü Sağlık Bakanlığı’na yürüdü

Konya’da Uzman Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine tepki gösteren binlerce hekim ve sağlık çalışanının Sağlık Bakanlığı’na yürüyüşü, bakanlık penceresinden görüntülendi.

Yayınlanma: 21:52 - 07 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Uzman Kardiyolog Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine tepki gösteren binlerce hekim ve sağlık çalışanı tüm Türkiye'de iki gün iş bıraktı, yürüyüşler düzenledi. Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli hekim ve sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'na yürüyüşünün görüntüleri akşam saatlerinde ortaya çıktı.

BAKANLIK PENCERESİNDEN KAYDEDİLDİ

Sayıları binleri bulan hekim ve sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı’na yürüdüğü anlar, bakanlığın penceresinden kaydedildi. Sloganlar atarak bakanlık önüne gelen hekimler üstünde kan lekesi bulunan beyaz önlüklerini bakanlık korkuluklarına astı, tepkilerini dile getiren basın açıklaması yaptı. Sorunlar çözülünceye kadar Sağlık Bakanlığı önünde çadır eylemi için hazırlıklara başlandığı bilgisi paylaşıldı.

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