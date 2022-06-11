Binlerce çocuk Anıtkabir’de “Atam nerede kalmıştık” dedi

Bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Lösemili Çocuklar Ayı nedeniyle binlerce lösemili çocuk aileleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Yavuz ALATAN

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Lösemili çocuklar ile anne ve babaları Lösev Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ile Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir defterine lösemili çocuklar adına “Sevgili Atam; Sen çok zor koşullarda Kurtuluş Savaşı ilan ederek düşmanları nasıl yenip denize döktüysen biz de Lösemi Canavarı ile savaşarak yeneceğiz ve zaferimizi ilan edeceğiz. Senin izindeyiz ve emanetin LÖSEV gençliğindedir. Sen rahat uyu” notu düşüldü. Ezer ise Anıtkabir protokol defterine, “Sevgili Atam, Ulu Önderimiz; Kurduğun ülkede, açtığın yolda senin izinden kararlılıkla yürüyoruz. Bugüne kadar Lösemili Çocuklarımıza çıkarılan engeller ve ödetilen bedeller karşısında yılmadık, yorulmadık. Bundan sonra senin bıraktığın bayrağı devir alarak ‘Nerede kalmıştık' diyeceğiz. Seni şükranla anıyor ve hasretle özlüyoruz” şeklinde yazdı.

Binlerce çocuk ellerinde bayraklarla Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.