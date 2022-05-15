Binlerce EYT’li Maltepe’de buluştu: ‘Haykırmaya devam edeceğiz’

Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmak için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu’nun çağrısı ile Maltepe'de bir araya geldi. EYT’liler, “Varız, biriz, buradayız” dedi. Federasyon Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Haklılığımızı, haklarımızı haykırdık. Haklılığımızı sonuna, sonuç alıncaya kadar haykırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Emeklilikte yaşa takılanlar İstanbul Maltepe’de bir miting düzenledi. EYT Federasyonu'nun çağrısı üzerine Türkiye’nin değişik illerinden binlerce kişi seslerini duyurabilmek için miting alanına akın etti.

Miting alanının çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri altında alana giren EYT’liler polis arama noktasında arandıktan sonra alana giriş yaptı. Mitingde halk oyunları da oynandı.

“EYT SANDIKTA HESAP SORACAK”

“Varız, biriz, buradayız” diyen EYT'lilerin mitinginde, “Bizimkisi bir hak mücadelesi” yazılı pankartlar yer aldı. Mitingde sık sık “Hükümet nerede, EYT burada”, “Edirne'den Kars'a, Jüpiterden Marsa, eğer adalet varsa, çıksın artık bu yasa, duysun bizi Ankara”, “EYT haktır, çözümü tektir”, “Emek bizim hak bizim, kimseye yedirmeyiz”, “EYT sandıkta hesap soracak” sloganları atıldı.

SİYASİ PARTİLER DE DESTEK VERDİ

Maltepe’de yapılan mitinge Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP, İYİ Parti milletvekilleri ve Gelecek Partili yöneticiler destek verdi. Mitinge Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.



“MALTEPE'DEN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Birlikte bu davanın sonucunu getireceğiz. İyi ki varsınız. ‘Varız' dedik, ‘biriz' dedik ‘birlikteyiz ve işte bugün buradayız' diyerek Maltepe'den sesimizi yükseltiyoruz. Biz kim miyiz arkadaşlar: Her zaman önce vatan, önce devlet diyen, emeklilik hakları ellerinden alınmışlarız. Biz, devletiyle çalışma hayatının başında sözleşme yapan, çalışan, karşılığında asgari ücrete mahkum edilenleriz. Hakları devlet eliyle ötelenenleriz. İlerlemiş yaşı nedeniyle işsiz kalan, Genel Sağlık Sigortası primini ödemeye zorunlu tutulanlarız. Siyaset yapmıyoruz. Sonuç alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Dik duruşu, pes etmeden yılmadan birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

İKTİDARA SORU SORDU

İktidara 3 soru yönelten Gönül Boran Özüpak,

“Karşımıza sürekli Avrupa'dan örneklerle çıktılar. Avrupa ülkelerinde işsizlik oranı nedir?

Avrupa ülkelerinde işsiz kalanlara verilen işsizlik maaşı ve sürelerini biliyor musunuz?

Bu ülkelerin hangisinde emeklilik yaşını 67'ye çıkarırken bu yasalar geçmişe yönelik uygulanmıştır?” diye sordu.

“HER SEÇİM ARİFESİNDE GÜNDEME OTURTULUYORUZ”

Boran Özüpak konuşmasının devamında, “Neden ithal formüllerle çözüm üretiyorsunuz? İstediğimiz, insan onuruna yakışır maaşla, kurduğumuz emeklilik planlarına kavuşmaktır. İlla da Avrupa ülkelerinde model alacaksanız, işsizliği nasıl çözüyorlar. Onlara bakın o modellere çalışın. Her seçim arifesinde tozlu raflardan alınıp tekrar gündeme oturtuluyoruz” dedi.

“HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE MUHALİFİZ”

İktidarın vaat verdiğini söyleyen Boran Özüpak, “İktidarda olanlara vaat vermek mi yakışır, yoksa doğrudan çözmek mi? Vaat vermek kimin işidir? İktidar o zaman neden bize vaat verme sürecini ‘çalışmalar yapıyoruz' diye oyalamaktadır. İktidar elinizde daha neyi bekliyorsunuz çözüm için? Haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz” dedi.

İktidarın vaat vermesini eleştiren Boran Özüpak, “Şimdiye kadar sütten ağzımız yandı, bundan sonra yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. İktidar olan vaat vermez. İktidar olana icraat yaraşır” dedi.

Muhalefet partileri ile görüştüklerini kaydeden Boran Özüpak, kendilerine çözüm önerileri sunulduğunu söyleyerek, “Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıktan tercihimizi bizi anlayan bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanacaktır tüm EYT'li kaderdaşlarım. Haklılığımızı, haklarımızı haykırdık. Haklılığımızı sonuna, sonuç alıncaya kadar haykırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAKLARINI VERMEZSENİZ SİYASETEN EMEKLİ OLURSUNUZ”

Mitinge Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı. Sosyal medya paylaşımında bulunan İnce, “İktidara sesleniyorum! EYT’lilere haklarını vermezseniz, hepiniz siyasetten emekli olursunuz” dedi.

CHP’Lİ BARUT: HAKLARINI ALANA KADAR BİZ DE MEYDANLARDAYIZ

Mitinge İYİ Parti, CHP, Gelecek Paritsi’nden de katılım sağlandı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut etkinliğe katılım sağladı.

CHP’li Barut, “Emek ve alınterinin değeri için, hakları gaspedilen milyonlar için, EYT’liler haklarını alana kadar biz de meydanlardayız. Bugün İstanbul Maltepe’de, yarın her yerde olacağız. Milyonlarla birlikte meydanlarda hak arama mücadelemiz devam ediyor” dedi.

GELECEK PARTİLİ ŞAHİN: EYT BİR ADALET SORUNUDUR, ÇÖZÜLECEKTİR

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ise, “EYT yollarda, biz de Gelecek Partisi olarak kardeşlerimizin yanındayız. EYT bir adalet sorunudur, çözülecektir” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ VE ZAFER PARTİSİ’NDEN TAM KADRO KATILIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları, İstanbul İl Yöneticileri ve partililer de mitinge katılım sağladı. Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada, “Zafer Partisi olarak söz veriyoruz, EYT sorununu 3 ay içinde çözeceğiz” denildi.

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