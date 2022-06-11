Binlerce gençle İzmir Marşı’nı söyleyen DJ Ersin sahneye çıkarılmadı

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin şenliklerinde on binlerce gencin DJ performansı eşliğinde hep bir ağızdan İzmir Marşı söylediği görüntüler gündem olmuştu. Ses getiren olayın ardından Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet şenliğinde, önceden duyurusu yapılmasına rağmen DJ Ersin’in sahneye çıkarılmadığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

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Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği 21. Öğrenci Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin DJ performansı eşliğinde İzmir Marşı'nı hep birlikte söylemesi büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından paylaşılan ve milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin mezuniyet şenliğinde, önceden duyurusu yapılmasına rağmen DJ Ersin'in sahneye çıkarılmadığı ortaya çıktı.

“ANKARA'DAN GELEN TELEFONLA DJ ERSİN SAHNEYE ÇIKARILMADI”

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Ankara’dan gelen bir telefonla DJ Ersin’in sahneye çıkarılmasının engellendiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren Ataman, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitemizde 21. bahar şenliği programı düzenlendi. Program kapsamında verilen konserlerde alanlara sığmayan gençlerimiz Dj Ersin Show'un sahnesi sırasında İzmir Marşı'nı söyleyip büyük bir coşkuyla “Yaşa Mustafa Kemal Paşa, adın yazılacak mücevher taşa” diyerek Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını Kayseri semalarında inlettiler. Bu anların kaydedildiği videoların da sosyal medyalarda yayınlanmasıyla Kayserili gençlerimiz milyonların gönüllerini kazanarak hepimizin takdirlerini topladılar. Bizlere bu gururu yaşattığı için yaşattıkları için değerli gençlerimize ve DJ Ersin'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Tek ses olan ve milyonların gönüllerini kazanan şehrimizin gençleri aynı zamanda birilerini de küplere bindirmiş olacak ki; Ankara’dan gelen bir telefonla, Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimleri Fakültesinde 9 Haziranda düzenlenen mezuniyet programında, afişleri ve duyuruları yapılmış olmasına rağmen Bahar Şenliklerinde İzmir Marşı söyleyen sanatçı DJ Ersin'in çıkarılmadığını öğrendik.”

“GENÇLERİN GÖNLÜNDEN ATATÜRK SEVGİSİNİ SİLEMEZSİNİZ”

“Gençlerimizin Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmasından mı rahatsız oldunuz?” diye soran Ataman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hayrola beyler; daha dün ‘Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor' diyordunuz, bugün aynı üniversite de aynı sanatçının çıkmasına neden izin vermediniz? Yıllarca bu şehirde gençlerimizin eğlenmesine, üniversitelerinde bahar şenlikleri yapmalarına engel oldunuz. Hala anlamadınız mı? Yasaklasanız da, engelleseniz de, susturmaya çalışsanız da bu gençlerin gönüllerinden, kalplerinden Atatürk sevgisini silemezsiniz. Her zaman söyledik yine söylüyoruz. Bu baskıcı ve yasakçı düzeninize son vereceğiz. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın adalet, müsavet ve meşveret!”

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