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Binlerce İzmirli genç 350 metrelik Atatürk posterini taşıdı

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen fener alayında binlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na 350 metrelik Atatürk posterini taşıdı. Gündoğdu Meydanı'ndan gençlere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizler İzmir'in dağlarında açan çiçeklersiniz. Sizler Türkiye'nin umut çiçeklerisiniz” dedi.

Yayınlanma: 01:15 - 20 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Binlerce İzmirli genç 350 metrelik Atatürk posterini taşıdı

İzmir’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 19 Mayıs coşkusu “Gençlik Yürüyüşü” ile sokaklara taştı.

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Binlerce İzmirlinin katılımıyla fener alayı oluşturuldu ve 350 metrelik Atatürk posteri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşındı.

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19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

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İZMİR TEOMAN İLE COŞTU

Gençlik Yürüyüşü’nün ardından rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Gündoğdu Meydanı'nda gençlerle buluştu. Başkan Soyer sahneye çıkarak Teoman'a İzmirliler adına çiçek takdim etti.

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Sahneden gençlere seslenen Başkan Soyer, “Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir… Sizler İzmir’in dağlarında açan çiçeklersiniz. Sizler Türkiye’ye umut çiçeklerisiniz. Hepinizi çok seviyorum, bayramımız kutlu olsun” dedi. Teoman’ın ardından DJ Mahmut Orhan sahne aldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler önümüzdeki günlerde de sürecek.

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