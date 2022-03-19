Binlerce kişi ‘Geçinemiyoruz’ diyerek sokağa çıktı

KESK Samsun Şubeler Platformu Samsun'da "Geçinemiyoruz" mitingi gerçekleştirdi. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 12 ilden gelen binlerce kişi sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

İsmail AKDUMAN

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KESK Samsun Şubeler Platformu tarafından organize edilen mitinge Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 12 ilden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

“Özelleştirmeler iptal edilsin, işsizliğe, yoksulluğa ve zamlara hayır” şiarıyla düzenlenen “Geçinemiyoruz” mitingi için toplanma alanında bir araya gelen sendika üyelerine vatandaşlar da destek verdi.

Kent merkezinde slogan atarak yürüyüş yapan vatandaşlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

“ÇIĞLIKLARIMIZI DUYUN”

Yürüyüş yapan kalabalığın arasında bulunan yüzünde “Çığlık” adlı korku filminde kullanılan maske bulunan büyük insan maketi dikkat çekti.

Üstünde “Çığlıklarımızı duyun. Geçinemiyoruz. Açız, açız, açız” yazısıyla mitinge gelen emekli vatandaş eylemcilere destek verdi.

MEYDANDA DEV MİTİNG

Kent merkezinde yapılan yürüyüşün ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Geniş güvenlik altında yapılan eyleme katılan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, zamlar ve hayat pahalılığı dolayısıyla gerçekleştiren bölge mitingine katılanlara teşekkür ederek, “Tüm ezilenlerin emeği ile geçinenlerin sesini birleştirmek için buradayız. İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara karşı alanlardayız. Özelleştirmeler iptal edilsin” diyerek vatandaşların geçinemediğini, ucuz yağ, et, ekmek almak için saatlerce soğukta beklemek zorunda kaldığını söyledi.

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