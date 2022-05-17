Bir askeri alan daha imara açılıyor

İstanbul’daki Orgeneral Ragıp Uluğbay Kışlası’nın 950 bin metrekarelik bölümüne İstanbul Üniversitesi Hasdal Kampüsü yapılacak. Kampüs inşaatı için ağaçlarla kaplı arazinin 'askeri alan' olan imarı 'üniversite alanı' olarak değiştirildi. Kampüste yurt içi ve yurt dışından gelecek hastalara da hizmet verecek sağlık külliyesinin yapılması öngörülüyor. Toplam 1 milyon 189 bin metrekarelik inşaat yapılacak kampüste 200 yataklı otel de yer alacak.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da yapılacak İstanbul Üniversitesi Hasdal Kampüsü için hazırlanan imar planı değişikliklerini onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı. Plan değişikliği ile askeri alanda kalan 950 bin metrekarelik arazi, İstanbul'un anayasası olarak tanımlanan Çevre Düzeni Planı delinerek ‘üniversite alanı’ ilan edildi.

Askıya çıkan planın açıklama raporunda yer alan bilgilere göre önceden Orgeneral Ragıp Uluğbay Kışlası sınırlarında kalan 950 bin metrekarelik alanın, Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Eylül 2017 tarihli yazısı ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Üniversitesine tahsis edilmesi uygun görüldü.

SAĞLIK KÜLLİYESİ DE YAPILACAK

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hazine mülkiyetindeki alanı 2020 yılında 2 yıl süre ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne tahsis etti. Alanın tapu işlemleri sürüyor.

İstanbul Üniversitesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği takas işlemlerinin tamamlanmasından sonra alan İstanbul Üniversitesi’nin kullanımında olacak. Üniversiteye tahsis edilen alanda, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi tarafından, sağlık alanında eğitim ve hizmet faaliyetlerinin yürütüleceği sağlık turizmi kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelecek hastalara da hizmet verecek bir eğitim ve sağlık külliyesinin yapılması öngörülüyor.

“SIK AĞAÇLARLA KAPLI”

Plan açıklama raporunda; önceden askeri alan olan planlama alanının doğal yapısı ve bitki örtüsünün genel olarak korunmuş olduğu, alanın büyük bölümünün sık ve orta sıklıkta ağaçlıklarla kaplı olduğu kaydedildi.

Plan değişikliği ile 950 bin metrekarelik alanın 790 bin metrekaresi üniversite, 100 bin metrekaresi orman olarak düzenlendi. Geri kalan bölüm de park, teknik altyapı, İSKİ hizmet alanı, yol ve otopark olacak.

1 MİLYON 189 BİN METREKARE İNŞAAT

Üniversite kampüsünde, 450 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastane ve onkoloji enstitüsü yapılacak. Kampüste tıp, diş hekimliği, hemşirelik, işletme, mühendislik, turizm, ulaştırma ve lojistik fakültesi, hemşire lojmanı, 27 bin metrekare inşaat alanına sahip 200 yataklı otel, cami, kreş, yurtlar, 50 bin metrekarelik kapalı otopark ve açık spor tesisleri yer alacak. Üniversite kampüsünde emsal 1.50, bina yüksekliği 44.50 metre olarak belirlendi. Kampüste toplam 1 milyon 189 bin metrekarelik inşaat yapılacak.

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