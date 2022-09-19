Bir aylık maaşı 41 asgari ücrete eşit!

Vakıflar Genel Müdürü AKP’li Burhan Ersoy’un 3 yerden maaş aldığı ortaya çıktı CHP’li Yavuzyılmaz, Ersoy’un ayda toplam 228 bin lira kazandığını açıkladı...

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Vatandaş geçinmek için tek iş bulamazken, AKP'li isimler çoklu maaşlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği AKP'li Burhan Ersoy oldu. 2011 yılında AKP'den aday adayı olan 2020'de Vakıflar Genel Müdürü olan Burhan Ersoy'un toplam 3 yerden maaş aldığı açıklandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın araştırmasına göre Ersoy genel müdürlük maaşının yanı sıra Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım'dan yönetim kurulu ücreti alıyor.

“AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un Eylül 2022'deki aylık maaşını tespit ettik” diyen Yavuzyılmaz Ersoy'un aldığı maaşları şu şekilde sıraladı: “Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük maaşı: 29 bin 809 TL. Kuveyt Türk Bankası Yönetim Kurulu huzur hakkı: 175 bin 547 TL. Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi maaşı: 22 bin 976 TL.” Toplam maaşı 228 bin 332 TL. olan Ersoy'un bir aylık maaşı, 41 asgari ücrete denk geliyor.

“ERSOY” VAKFI KURMUŞTU

Ersoy geçtiğimiz şubat ayında Ersoy Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurmuştu. “Ersoy Kültür ve Sanat Vakfı” kurucuları arasında Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, eşi Ayşe Ersoy, oğlu Eyüp Candel Ersoy, gelini Rumeysa Nur Ersoy ve kızı Sidre Dilara Ersoy yer alıyor. Mal varlığı olarak 90 bin TL ayrılan vakfın amacı “Eğitim, kültür, sanat, sosyal hizmetler, çevre, sağlık, iklim, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında ülkemizin kalkınmasını sağlamaya yardımcı olmak” şeklinde belirtiliyor.