Bir babanın isyanı: Oğlum bugün karne aldı, cebimde 5 kuruş yok…

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'in Gaziemir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başarır'ın yanına gelerek çocuğuna karne hediyesi alamadığını söyleyen bir baba, "Enflasyon yüzde 75 olmuş ama Almanya bizi kıskanıyor. Benim oğlum bugün karne almış, cebimde 5 kuruş yok ben çocuğuma karne hediyesi nasıl alacağım? Neyle alacağım?" sözleriyle dert yandı.

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İzmir’in Gaziemir ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 1. Sınıfa giden ve karnesini alan bir çocuğun babasının isyan edişine tanıklık etti.

“CEBİMDE 5 KURUŞ PARA YOK, NASIL KARNE HEDİYESİ ALACAĞIM?”

Karne alan çocuğun babası, “Sorun bana ‘cebinde kaç para var?’ diye. Almanya bizi kıskanıyor. Enflasyon yüzde 75 olmuş ama Almanya bizi kıskanıyor. Benim oğlum bugün karne almış, cebimde 5 kuruş yok ben çocuğuma karne hediyesi nasıl alacağım? Neyle alacağım? 45 yaşındayım. Ben kirada oturuyorum, şimdi ben oğlumu nasıl sevindireceğim?” diyerek dert yandı.

“BABALARA, ANNELERE BU DRAMATİK TABLOYU YAŞATMAYACAĞIZ”

CHP'li Başarır ise,

“Bugün karne günü. Babalar, anneler, dedeler çocuklarına, torunlarına artık karne hediyesi dahi alamaz hale geldi. Burada bir babanın oğluna karne hediyesi alamadığı ve hayat pahalılığı için isyan edişini görüyorsunuz.

Bu bir babanın yaşadığı en acı tablolardan biri. Bugün Saray'daki şahıs karne törenlerinde boy gösteriyor ama o karneleri alan çocukların ebeveynlerinin ne şartlarda yaşadığından haberi yok.

Çok yazık! Ama buradan söz veriyoruz. İlk seçimden sonra babalara, annelere bu dramatik tabloyu yaşatmayacağız.” sözlerini dile getirdi.

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