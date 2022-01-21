Bir haftalık buz devri bu gece başlıyor… Hava durumuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu geceden itibaren Türkiye aşırı soğukların etkisi altına girecek. Tüm Türkiye'de sıcaklıklar ciddi şekilde düşecek, karlı ve soğuk hava dalgası gelecek hafta sonuna kadar etkisini kaybetmeyecek.

Sozcu.com.tr

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Küresel tahmin sistemlerinin verileri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgası Türkiye’nin gündeminde ilk sıralarda yer alacak. Bu geceden itibaren yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası hemen hemen tüm illerde kar yağışına sebep olurken rekor seviyede düşük sıcaklıkları da yaşatacak.

GÜNLERCE TERK ETMEYECEK

Yeni soğuk hava dalgası yarından itibaren ülkeyi etkilemeye başlayacak ve en sert etkisinin önümüzdeki haftanın ilk günlerinde gösterecek. Sistem önümüzdeki haftanın sonuna kadar varlığını sürdürecek, İstanbul dahil birçok şehirde günlerce kar yağışı yaşanacak.

BUGÜN YER YER SAĞANAK DA GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz’in batısı ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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