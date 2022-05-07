Bir kadın daha öldürüldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, birlikte yaşadığı Mehmet A. (59) tarafından tabancayla vurulan Hülya Elkoca (42) hastanede hayatını kaybetti. Mehmet A., polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Hülya Elkoca ile 7 yıldır birlikte yaşadığı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet A., tabancayla bir çocuk annesi Elkocaya ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Elkoca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Elkoca, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hülya Elkoca, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elkoca’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp toprağa verildi. Polis ekipleri, Mehmet A.’yı gözaltına alırken, soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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