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Bir kadın vahşeti daha! 22 yaşındaki Tuba feci şekilde can verdi

Kadın vahşetinin bu seferki adresi İzmir oldu. Bayraklı ilçesinde Caner G., tartıştığı kız arkadaşı Tuba Kul'a önce tabanca ile ateş açtı, ardından da defalarca bıçakladı. Caner G. olay yerinden kaçarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yayınlanma: 23:10 - 26 Aralık 2022 Güncellenme:
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Bir kadın vahşeti daha! 22 yaşındaki Tuba feci şekilde can verdi

Olay, saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002 sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, Caner G. birlikte yaşadığı kız arkadaşı Tuba Kul ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

ATEŞ AÇTI, ART ARDA BIÇAKLADI

Kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Caner G., Kul’un engellemeye çalışmasına rağmen ateş açtı.

Caner G., ardından kanlar içerisinde yere yığılan Tuba Kul’u art arda bıçakladı. Yaşanan vahşetten sonra Caner G., olay yerinden kaçtı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Tuba Kul’un sokak ortasında hareketsiz şekilde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, talihsiz Kul’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra mahalle sakinleriyle görüştü. Cinayet şüphelisi Caner G.’nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. (DHA/AA)

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