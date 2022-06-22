Bir Pınar Gültekin vakası daha

Denizli’de boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Hafize Kurban davasının kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Karar gerekçesinde 24 yıl ceza verilen sanığa yeterli haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

Selami AYDIN

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Denizli'de üç yıl önce boşanma aşamasında olan eşi Uğur Kurban (25) tarafından kızı Azra'nın gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban (23) davasının kararı bozuldu.

Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık 24 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası almıştı. Sanık avukatlarının Antalya Bölge İdare Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne yaptığı temyiz başvurusu reddedilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesine karar verdi. Karar gerekçesinde makul oranda ceza indirimi yapılmadığı, dolayısıyla fazla ceza verildiği vurgulandı.

“YASAYA AYKIRI BULUNDU”



Kararda öldürülen Hafize Kurban'ın bir başkası ile gönül ilişkisi olduğu, bu durumun görgü tanıklarının anlattıkları ve telefon kayıtları ile dosyada yer aldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

“Sanığa karşı evli oldukları dönem içinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle bir başkasıyla duygusal birliktelik yaşadığı, maktulden sadır olan haksız davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis öngören TCK'nın 29'ncu maddesinin uygulanması sırasında makul oranda bir ceza indirimi yerine asgari oranda indirim yapılması suretiyle fazla ceza tayini yasaya aykırı olup sanık müdafiinin temyiz istemi bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğ namedeki düşünceye uygun şekilde CMK'nın 302/2'nci maddesi uyarınca bozulmasına karar verildi.”

AVUKAT DEMİR: YARIGALANAN SADAKATSİZLİK Mİ?



Ailenin avukatı Adil Demir kararın açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Hafize Kurban ayrı yaşadığı eşi tarafından önce yaralandı. Çocuğunun önünde 20 cm santimlik bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Mahkeme ve Yargıtay sadakatsizliği ağır tahrik kabul etti. Yargılanan sadakatsizlik ve ölen kadın mı?” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'ye konuşan Demir; “Kadın cinayetlerinde sadakatsizlik nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulaması yanlıştır. Davanın konusu öldürülmedir. Ancak Yargıtay ve mahkemeler kadını yargılayarak sadakatsizliği tahrik indirimi olarak uyguluyor. Evrensel hukuk kurallarına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olmayan bir uygulama var” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Olay 2019 yılı Ağustos ayında Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Taşınma hazırlığındaki Hafize Kurban eşi tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğramış, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetmişti.

Genç kadın karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbeleri almıştı. Dört yıl önce evlenen çiftin kızları Azra'da annesinin öldürülüşüne tanık olmuştu.

Hafize Kurban cinayet öncesinde boşanma davası açmıştı. Yapılan yargılamada katil zanlısı Uğur Kurban 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Yargıtay'ın bozma kararından sonra cinayetin yargılaması 19 Temmuz'da yeniden başlayacak.

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