Bir polise “PKK’ya yardım” suçlamasıyla dava açıldı

Diyarbakır’da müteahhitleri ve iş insanlarını arayarak, “Hakkınızda KCK’dan soruşturma var. Gözaltına alınabilirsiniz” diyerek para istedikleri gerekçesiyle ikisi polis 3 kişi hakkında açılan davayla birleştirilmek üzere ek bir iddianame daha düzenlendi. Polis C.D.'nin 'terör örgütü PKK'ya bilerek yardım' suçundan cezalandırılması istendi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyarbakır'da zengin iş insanları ve müteahhitler ile uyuşturucu ve cinayet davaları olan kişilerin maddi menfaat karşılığı işlerini takip ettikleri ve gizli soruşturmalar hakkında bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle polisler M.Ö, C.D ile bu kişilerin simsarlığını yapan B.K hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Daha önce TEM Şubede görevli polis C.D hakkında bu davayla birleştirilmek üzere ek iddianame düzenlendi. MASAK raporu, telefon dinleme kayıtları ve gizli tanık ifadeleri ile polislerin iş takipçiliğini yapan B.K'nın ifadeleriyle C.D'nin, “Silahlı terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım” suçundan cezalandırılması istendi.

“HEDİYELİDİR ONA GÖRE”

İddianamede, maddi menfaat temin ederek iş takibi yapan B.K'nın, polis C.D'yi telefonla arayarak, POLNET sisteminde 4 ayrı suçtan kaydı bulunan bir zanlıyla ilgili, “Abi sana T.C'sini gönderiyorum. Bu çocuk 10 gündür gözaltındaymış. Bunun durumu nedir, bakabilir misin?” diyerek serbest bırakılması halinde ailesinden 50 bin lira alacağını söyledi. Yapılan araştırmada gözaltına alınan bu kişinin daha sonra Ağır Ceza Mahkemesinde terör suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan F.Ç olduğu belirlendi.

B.K'nın daha sonra R.S adlı bir müteahhittin gözaltına alınmasıyla ilgili polis C.D'ye şahsın T.C kimlik numarasını mesajla gönderdikten sonra arayıp, “Abi bu adam müteahhit. Polis okulunda gözaltındaymış. Durumu ile bilgi verir misin? Hediyelidir. Bununla bir ilgilen. Akşam yanlarına geçeceğiz. Amca çocukları burada, durumu neyin nesidir, ne yapabiliriz” dediği, yapılan araştırmada gözaltına alınan kişinin “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan işlem gördüğü tespit edildi.

“MİT PERSONELİ DİYE TANITIYORDU’

Gözaltına alınan polis C.D ifadesinde, TEM Şubede görevli olduğunu, çukur ve hendek olaylarında Bağlar ve Sur ilçesindeki çatışmalara katıldığını belirterek, “Daha sonra yakalama ekibine ve Çocuk Şube Müdürlüğünde çalıştım. B.K'yı polis arkadaşım M.Ö aracılığıyla tanıdım. Yanında MİT personeli diye tanıttığı kişilerle ara ara şubeye yanıma gelirdi. B.K'ya bana ev alması için 80 bin lira para vermiştim, ama beni de dolandırdı” dedi.

İddianamede, sanık polis C.D.'nin kendisini arayan ve mesaj gönderen B.K'ya cevap vermediğini belirtmiş olsa da, dijital inceleme raporlarında ikili arasında birçok konuşmanın geçtiği, birçok kez T.C ile sorgulama, aranan kişilerle ilgili sorgulama, adli dosya takibi, belge ve bilgi talebi gibi birçok konunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.

ZANLILARIN LEHİNE SONUÇ ALMAYA ÇALIŞTILAR

Sanık polisin savunmasında B.K'nın ara ara bu tür mesajları kendisine gönderdiğini belirttiği, ancak sanığın menfaat temin etmeden bu bilgilere B.K'ya vermesinin hayatın olağan akışına ters düştüğü belirtildi. Sanıkların özellikle terör suçundan yakalanan ve işlem gören zanlıların lehine sonuç almaya yönelik gayret içinde oldukları belirtildi.

Adli dosyaların iş takibini yaptıkları, aralarında birçok parasal konuların geçtiği de dikkate alındığında sanık polisin kendisine gelen hukuk dışı talepleri maddi menfaat karşılığında yerine getirdiği ifade edildi. İddianamede, B.K ile polis M.Ö hakkında açılan dava dosyasıyla birleştirildi.

İlginizi Çekebilir İstihbaratçı polisten, meslektaşına FETÖ kumpaslı dolandırıcılık