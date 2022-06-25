Bir siyanür paniği daha! İşçiler hastanelik oldu, ilçe diken üstünde

Erzincan'daki altın madeninde siyanür borularının patlamasının ardından bir tedirgin eden haber de Manisa’dan geldi. DSİ’ye ait tarımsal sulama kanalına bazı fabrikaların siyanür ve sülfür boşaltıldığı iddiası ilçede korkuya neden olurken bazı fabrika işçileri hastaneye kaldırıldı.

İlker KILIÇASLAN

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İYİ Parti Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, ilçedeki Karaali mahallesinden geçen DSİ'ye ait tarımsal sulama kanalına 25 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında bazı fabrikaların siyanür ve sülfür boşalttığını iddia ederek, bölgedeki çiftçilerle birlikte kanalda incelemelerde bulundu.

“SİSTEMATİK OLARAK BU KANALA SÜLFÜR VE SİYANÜR BOŞALTILDI”

Kanalın önünde açıklama yapan İYİ Partili Akan, kanaldaki suyun siyah aktığını ve çevresine saçtığı koku yüzünden halkın olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

*Dün gece saat 03.00 sıralarında Demirköprü Barajı'ndan tarımsal sulama kanallarına su verildi. Ancak su siyah akmaya başladı. Şimdi de kanalın çevresinde kokudan durulmuyor.

*Edindiğimiz bilgilere göre 3-4 fabrikadan sistematik olarak bu suya siyanür ve sülfür akıtılmış. Su kanalların çevresinde ayrıca fabrikalar var. Kanalın yakınındaki bir fabrikada 8 tane işçi bu zehirli atığın yaydığı kokudan etkilenerek saat 04.00'te Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

*Kanalın çevresindeki fabrikalarda ara verilen vardiyalar bu sabah tekrar vardiyaya başladı. Vardiyalar başladığında görüldü ki yine 2-3 işçi acile gitmek zorunda kaldı. Bu nedenle kanalın çevresi boşaltıldı. Şuanda bu bölgede insan sağlığını etkileyen bir etken var.

“KANALIN SUYU GEDİZ'E BOŞALIYOR”

Siyanür ve sülfürün boşaltıldığını iddia ettiği sulama kanalının sadece insan sağlığını değil, çevreyi ve tarım arazilerinde olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizen Akan, sözlerine şöyle devam etti:

*Bu kanalda zehir akıyor. Yunusemre ilçesinde yaşanan bu olay sadece ilçemizi etkilemiyor. Daha kötüsü bu kanalın suyu olduğu gibi Gediz Nehri'ne bağlanıyor. Büyük bir çevre katliamı ile karşı karşıyayız.

*Gediz Nehri ile birlikte hem Manisa Havzası'ndaki hem İzmir Menemen Havzası'ndaki tarımı tehdit ediyor. Üretilen ürünleri direk etkiliyor.

*Bu kanalda zehir akıyor. İnsanları göz göre bugünün Türkiye'sinde zehirliyorlar. Bunun karşısında hiçbir kamu kurumları gerekli önlemleri almıyor.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yaşanan çevre katliamıyla ilgili yetkilileri göreve davet eden Akan, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ ekiplerini göreve davet ediyorum. Burayı kontrol etmeye, örnek almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Manisa Valiliği ve ilgili kurumun müdürünü bu bölgeye davet ediyorum. Gelip bu bölgede incelemede bulunsunlar. O koltuklar gelip geçici. Bunlar hükümet olmakla devlet olmayı birbirinden ayıramıyorlar. Çevre katliamına müsaade ediyorlar. Çevre katliamına fabrikalar kimler ile işbirliği içerisindeler. Bunların hepsinin takipçi olacağız. Gereğinin yapılmasını istiyoruz.” dedi.

Akan açıklamasında son olarak, AFAD İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kanalın çevresini tamamen boşalttığını ve inceleme başlattığını ifade ederek, “Eğer önlem alınmazsa konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bu işte kimlerin parmağı var araştıracağız.” diye konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI, İŞÇİ ZEHİRLENMELERİN DOĞRULADI

İYİ Parti'nin konuyu gündeme taşıması ve bölgedeki çiftçilerden gelen şikayetler doğrultusunda Manisa Valiliği yaşanan olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Manisa Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*İlimiz Yunusemre İlçesi Keçliköy OSB Mahallesi Manisa Organize Sanayi Bölgesinden 25.06.2022 tarihinde 03:30 saatlerinde 112 Acil Çağrı merkezine yapılan başvuruda; Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika çalışanlarının dinlenme arasında soluma yoluyla gazdan zehirlendiği bildirilmiştir.

*Zehirlenmeye maruz kalan çalışanlara yapılan ilk müdahale ve sağlık kontrollerinde hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. İhbar sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilk müdahaleler yapılarak; olumsuzluğun Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısımdaki sınırda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (D.S.İ.) T22 kanalında atıksu ile ilintili olduğu düşünülerek Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bilgi verilerek haberdar edilmiştir.

“ÇEVRE KANUNU'NA GÖRE İDARİ İŞLEM BAŞLATILACAKTIR”

*Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sonrası; 25.06.2022 tarihinde hızlı bir şekilde sahada denetimler başlatılmıştır.

*Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (D.S.İ.) T22 kanalına gelen atıksuyun Karaali Mahallesi’nden geçen ve yine D.S.İ.'ye ait sulama kanalından geldiği gözlemlenmiştir. 25.06.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birden fazla ekiple kirletme ihtimali olan gerçek/tüzel kişi veya kişilere ait işletmelerde denetim çalışmaları başlatmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

*Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (D.S.İ.) ait sulama kanallarından atıksu numuneleri alınmıştır. Alınan atıksu numuneleri ile “Eşleştirme Analizi” yapılarak kirletici kaynak ve kirleten tespiti amaçlanmaktadır.

*Bununla birlikte sahada, Manisa Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Manisa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından da çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan denetimler ve ‘Eşleştirme Analizi' sonuçları doğrultusunda; çevreyi kasten kirleten ve insan sağlığını olumsuz etkileyerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na aykırı davranan gerçek veya tüzel kişi veya işletmeler hakkında idari işlem başlatılacaktır.

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