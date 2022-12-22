Bir TIR dolusu göçmen daha… Şehrin ortasında kovalamaca yaşandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu gişelerinde polis tarafından durdurulan bir TIR'da çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

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Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir TIR içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

TIR, saat 20.00 sıralarında TEM yolu Körfez gişelerinde polis ekiplerince durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan aramada, TIR’ın brandayla kapalı olan dorsesinde bulunan çok sayıda kaçak göçmen olduğu belirlendi.

BIRANDAYI YIRTIP KAÇTILAR

Bu sırada kaçak göçmenlerden bazıları brandayı yırtarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri yakaladı.

Sayısı açıklanmayan kaçak göçmenler, belediyeye ait otobüsle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

TIR’ın sürücüsü ise gözaltına alındı. (DHA)

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