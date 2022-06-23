‘Birileri yakıyor, birileri söndürmüyor, birileri satıyor’

CHP Muğla Milletvekili Alban, yanan orman ağaçlarının da ranta dönüştürüldüğünü söyledi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, orman yangınlarında büyük bir rant oluştuğunu, Marmaris'te çıkan yangının doğal bir yangın olmadığını ileri sürdü.

Alban yangın bölgesinde yaptığı inceleme sonrası “Geçen yaz Muğla'da 70 bin hektar alanlık orman yandı. Ardından yanan ağaçları birileri Türk Lirası'ndan alıp, Euro üzerinden Avrupa'ya sattı. Burada büyük organize işler var. Büyük rant var. Bizim ciğerlerimiz yanarken, birileri cebini dolduruyor” dedi.

“İLK HALKADA KİRA RANTI VAR”

Alban, orman yangınından adeta rant zinciri oluştuğunu belirtirken ilk halkada kira rantı olduğunu söyledi ve “Geçen yıl orman yangınları çıktığında envanterde yangın söndürme uçağı olmadığı için şirketlerden uçak kiralamak zorunda kaldılar. Milyonlarca dolar bu şirketlere verildi. Kira ödemelerini sorduk, yanıt alamadık. Orman yangın çetesi birinci rantı buradan yiyor” dedi ve şunları söyledi:

Alban, “Yangınlardan etkilenen orman alanlarındaki zarar görmüş ağaçların kesim işi, Anayasa gereği orman köylüleri ve onların kurduğu kooperatiflerce yapılması gerektiği halde şirketlere veriliyor. Şirketlerce kesilen odunlar ucuz fiyatlarla çok uluslu şirketlere satılıyor. Çok uluslu bir firma, dikili satış fiyatıyla metreküpü 155 TL'den aldığı tomrukları, sadece kabuklarını soyarak yurtdışına 1 metreküpü 730 Euro'dan sattı. Bu yolla milyarlarca Euro vurgun yapıldı. Orman yangınlarından birileri milyarca liralık bir rant çetesi kurmuş. Bu çetelerin ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum'” dedi.

İlginizi Çekebilir 'Marmaris yanıyor, Erdoğan Okluk Koyu'nda tatil yapıyor'

İlginizi Çekebilir Marmaris yangını çöplüğe ulaştı