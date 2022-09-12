Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: TÜİK verileri tamamen aldatmacadır

İşsizlik sigortasına başvurusunun bir ayda 133 bin arttığını söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "AKP iktidarının kurumuna dönüşen TÜİK’e göre işsiz sayısı 113 bin kişi azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyondan, işsizliğe, üretici fiyatlarından, tarım girdi fiyatlarına kadar yurttaşlarımızın yaşam kalitelerini etkileyen en kritik alanlarda yalandan ibaret olan TÜİK verileri tamamen aldatmacadır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı basın açıklamasında TÜİK'e göre işsiz sayısı verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

“İŞSİZLİK RAKAMLARINDAKİ YALANIN EN AÇIK GÖSTERGESİDİR”

Balık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Enflasyonda gerçekleştirdiği manipülasyonlara kendisi bile yetişemediği için hesaplama yöntemini yurttaşlardan gizleyerek, kapalı kapılar ardında talimatlara açıklayanlar, işsizlik hesaplama yöntemleri üzerinde çağ dışı yöntemlerle AKP iktidarı adına seçim çalışması yürütmektedir.

İstihdam sayılarının temmuz ayında 148 bin azaldığı halde işsiz sayısının 113 bin kişi azaldığı çelişkisi işsizlik rakamlarındaki yalanın en açık göstergesidir. Devletin kurumu olan İŞKUR işsizliğin arttığına yönelik açıklamalar yaptıkça, TÜİK'in işsizlik azaldı diye açıklama yapması iş gücü hesaplama yöntemlerinde AKP iktidarı lehine kullanıldığının bir göstergesidir.

İş aramaktan vazgeçenler, açık öğretim fakültelerinde eğitim alarak iş arayanlar, ne eğitimde ne de istihdamda olmayanlar, altı aydan az süredir işsizlikle mücadele edenler gibi birçok kişi işsizlik rakamlarına dâhil edilmemektedir. Gerçekten işsiz olan bütün kişiler istatistiğe dâhil edildiğinde açıklanan işsizlik oranının kat kat üstünde çıkacağı açıktır.

TÜİK'in başta enflasyon olmak üzere açıkladığı bütün istatistiklerde adeta AKP Genel Merkezi gibi hareket etmeyi bırakarak yurttaşlara hizmet etmenin, açık ve şeffaf verilerle yurttaşlarımızı aydınlatmasının en asli görevi olduğunu hatırlaması gerekmektedir”

İlginizi Çekebilir CHP'li Ünsal: 'Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı'