Birleşik Kamu İş üyelerine TÜİK önünde gözaltı
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek için kurum önüne giden sendika temsilcilerine polis müdahalede bulundu.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, gerçeklerden uzak veri açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu önünde bugün basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu…
Valiliğin izin vermediği sendika temsilcileri ve üyeleri TÜİK'in önünde toplandı…
Basın açıklaması yapmaya çalışan gruba polis müdahalede bulunurken, yaşanan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı.