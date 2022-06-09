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Birleşik Kamu İş üyelerine TÜİK önünde gözaltı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek için kurum önüne giden sendika temsilcilerine polis müdahalede bulundu.

Yayınlanma: 12:44 - 09 Haziran 2022 Güncellenme:
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Birleşik Kamu İş üyelerine TÜİK önünde gözaltı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, gerçeklerden uzak veri açıkladığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu önünde bugün basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu…

Valiliğin izin vermediği sendika temsilcileri ve üyeleri TÜİK'in önünde toplandı…

Basın açıklaması yapmaya çalışan gruba polis müdahalede bulunurken, yaşanan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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