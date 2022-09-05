Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi üyeleri, TBMM’de

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Suzanne Jabbour başkanlığındaki Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) heyeti ile bir araya geldi.

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Çavuşoğlu, komisyonun çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi. İşkencenin tedirgin edici bir kavram olduğunu belirten Çavuşoğlu, işkencenin önlenmesi konusunda Türkiye’nin son 20 yıllık süreçte önemli adımlar attığını vurguladı.

Türkiye’nin işkenceye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu kapsamda yapılan değişikliklerle işkence suçlarında hukuki süreçte zaman aşımının ortadan kaldırıldığını kaydetti.

“SUİSTİMAL EDİYORLAR”

Terör örgütlerinin Türkiye’nin mücadelesini zayıflatmak amacıyla işkence kavramını suistimal ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye’de hiçbir şekilde sistematik olarak işkence söz konusu değil. Bireysel olarak da yetkisini aşan, görevini kötüye kullanan ve ihmal eden varsa onlarla ilgili idari ve yargısal süreçler titizlikle devam ediyor. İşkence ve kötü muameleyle ilgili sensörlerimiz hassas. Türkiye tedbirlerini aldı, uygulamaya devam ediyor.” dedi.

Komisyona 27. yasama döneminde 11 bin başvuru geldiğini belirten Çavuşoğlu, söz konusu başvuruların yüzde 75’nin cezaevlerinden geldiğini kaydetti. En yoğun çalışan alt komisyonun Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu olduğunu belirten Çavuşoğlu, komisyonun 20 cezaevinde incelemelerde bulunduğunu aktardı.

İYİ HAL İNDİRİMLERİ

Çavuşoğlu, cezaevlerinde iyi hal indirimlerinin değerlendirilmesine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“1 Ocak 2021-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında adli hükümlülerin iyi hal değerlendirilmesi sonucunda kapalı cezaevinden açık cezaevine ayırmada olumluluk oranının yüzde 89, yani adli hükümlülerde 100 kişiden sadece 11 kişi iyi halli değerlendirilmemiş. Geri kalan 89 kişi iyi hal kapsamında değerlendirilmiş. Denetimli serbestliğe ayırmada sadece yüzde 2,23 için olumsuz kararı verilmiş. Terör suçlarından da örnek vermek istiyorum. Terör suçlarında kapalıdan açığa ayırmada olumsuzluk oranı yüzde10,82. Denetimli serbestlikte olumsuzluk oranı yüzde 7,68. Koşullu salıverilme olumsuzluk oranı yüzde 24.”

Heyet başkanı Jabbour ise SPT hakkında bilgi verdi. Bu yıl Brezilya, Tunus, Arjantin’i ziyaret ettiklerini belirten Jabbour, 2022 yılı bitmeden Avusturalya ve Ekvador’a da gideceklerini söyledi.

AKP Afyonkarahisar Milletvekili ve Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven ile komisyon üyesi milletvekilleri de görüşmede yer aldı.